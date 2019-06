Metrou Drumul Taberei. Şeful Metrorex anunţă când va fi gata El a vizitat santierul metroului vineri dupa-amiaza, insotit de primarul sectorului 6, Gabriel Mutu. 'Desi termenul contractual este in ianuarie 2020, ne mentinem promisiunea de a da in exploatare, am facut grafic pentru finalizarea sistemului de automatizare in 23 noiembrie, sa avem posibilitatea sa circulam in decembrie. Eu ma tin de ce am promis, pentru ca stiu cum s-o fac. Eu vin din mediul privat, am lucrat 25 de ani in functii de top management la o companie multinationala unde am facut investitii', a spus Sodolescu. In caz contrar, el a subliniat ca isi va da demisia si nu va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

