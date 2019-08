Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii bucații de autostrada Rașnov – Cristian, Asocierea Alpenside – Specialist Consulting, au demarat lucrarile de noapte pentru a le finaliza cat mai repede. Termenul avansat este la sfarșitul acestui an, pana acum fiind respectate toate perioadele lucrarilor. De altfel, ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a alaturat delegației guvernamentale care este prezenta in aceste zile in județul Suceava, iar astazi, incepand cu ora 15:30, va inspecta lucrarile la Ruta Ocolitoare a Sucevei.De precizat ca premierul Viorica Dancila, ministrul de Finanțe, Eugen ...

- Razvan Cuc spune ca vor urma restructurari la toate companiile, dupa ce numarul angajatilor a crescut, in ultima vreme, potrivit Antena 3. Este primul ministru care arata ca vor fi restructurari in cadrul ministerului, mai exact in cadrul companiilor. Razvan Cuc a cerut de la fiecare companie…

- „Din ce in ce mai des, ministrul Cuc anunța cu o dezinvoltura ca el face autostrazi cu bani de la buget și cu aceeași „inteligența" spune ca face asta spre deosebire de Tudose, care dorea sa faca autostrazi cu bani de la UE. E, cumva, la limita autodenunțului. Nu luam bani europeni. Cheltuiește de…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca este convins de faptul ca lucrarile de construcție a șoselei de centura a municipiului Radauți va fi gata inainte de termenul stabilit prin contract. Razvan Cuc a inspectat astazi lucrarile la centura din Radauți, alaturi de primarul acestui municipiu,…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anunțat ca lucrarile de modernizare vor fi reluate pe Autostrada Soarelui din 15 septembrie pentru a nu se crea aglomerație in plin sezon estival, susținand ca acolo unde placile de beton creaza probleme se intervine imediat, potrivit mediafax.Citește…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat vineri ca la finalul lunii iulie vor fi date in folosința doua loturi, astfel incat pe traseul Sibiu- Nadlac sa se circule in regim de autostrada, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca…

- Lucrarile de reparatii incepute la Autostrada Soarelui vor fi sistate vineri si vor fi reluate pe 15 septembrie, pentru a nu fi afectat sezonul estival, a declarat marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dupa intalnirea cu reprezentantii Federatiei