Metrorex va avea o APLICAȚIE pentru telefonul mobil Metrorex transmite ca a lansat anunțul de consultare a pieței pentru o aplicație mobila. Calatorii ar urma astfel sa beneficieze de informații in timp real cu privire la calatoriile cu metrou, fiind notificați de orice eventuala modificare in mersul trenurilor.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

