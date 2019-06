Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate pe Magistrala 3 de metrou, astazi, ca urmare a unei defecțiuni intre stațiile Lujerului și Gorjului. Angajatii Metrorex se afla la fața locului, alaturi de echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov pentru a remedia…

- Angajații Metrorex se afla pe linia magistralei 3, intre stațiile Lujerului și Gorjului, pentru a remedia o avarie produsa la un izolator al șinei trenului. La fața locului au fost și echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, insa nu exista pericol pentru calatori.Reprezentanții…

- Pe Magistrala 2 (Berceni-Pipera) trenurile de metrou vor circula azi cu o ușoara decalare. Trenurile vor intarzia cu 2 minute fața de graficul de circulație obișnuit. La controalele efectuate de catre specialiștii Metrorex, a fost identificata o fisura a șinei in zona stației Pipera. Echipele tehnice…

- Trenurile de metrou vor circula marti pe Magistrala 2 (Berceni-Pipera) cu o usoara decalare, de doua minute fata de graficul de circulatie obisnuit, intrucat echipele Metrorex au consolidat sina in zona statiei Pipera si a fost introdusa o restrictie de viteza. "La controalele efectuate…

- Miercuri dimineața a fost aglomerație de nedescris la metrou. Trenurile au circulat cu intarziere dupa ce un sistem electric s-a defectat. Reprezentantii Metrorex au explicat ca miercuri dimineata, in intervalul 7:50-8:50, pe Magistrala 2, trenurile au circulat cu intarziere din cauza dereglarii unui…

- Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute in noaptea de Inviere, in intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pana la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza miercuri Metrorex intr-un comunicat. "Accesul cu lumanari aprinse in statiile de…

- Pe Magistrala 2 de Metrou se inregistraza din nou probleme, iar garniturile vin cu intarzieri destul de mari. Drept urmare, in unele statii precum Piata Victoriei calatorii stau intr-o aglomeratie greu de suportat.