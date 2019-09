Stiri pe aceeasi tema

- "Directorul general al Metrorex, Marin Aldea, a avut discutii cu directorul general al Alstom, Gabriel Stanciu, si au concluzionat ca serviciile nu se vor suspenda incepand de luni, asa cum apare in presa, urmand ca impreuna sa identifice solutii pentru rezolvarea acestei situatii', informeaza societatea…

- Metrorex a transmis, joi seara, ca circulatia metrourilor nu va fi afectata de datoriile catre firma de mentenanta, iar prima transa, de 25 de milioane de lei, va fi platita in perioada imediat urmatoare.

- Compania Alstom amenința cu suspendarea serviciilor de intreținere deoarece Metrorex a inregistrat facturi restante de 132 de milioane de lei pe care nu le-a platit din octombrie 2018. In cazul nu vor fi facute plațile, Alstom iși va reduce activitatea de saptamana viitoare, a precizat Gabriel Stanciu,…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni - Pipera s-a desfasurat cu dificultate luni dimineata, dupa ce unei persoane i s-a facut rau in statia Piata Victoriei, informeaza Metrorex. "Unei persoane i s-a facut rau. Conform procedurilor, trenul a stationat la peron. Persoana respectiva…

- Compania de transport Metrorex a pus in functiune patru lifturi noi in statiile de metrou Gara de Nord 2, Timpuri Noi si 1 Mai, a anuntat vineri, directorul general Marin Aldea, intr-un comunicat de presa, scrie Mediafax.“Metrorex informeaza ca, astazi, 9 august 2019, au fost puse in funcțiune…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata conform graficului normal, incepand cu ora 8:36, pe Magistralele 1 si 3, aceasta fiind reorganizata in sistem pendula, pe un singur fir, informeaza Metrorex. "Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata conform graficului normal, incepand…

- "Regretam cele intamplate. Au fost anuntate organele de interventie, s-a luat masura de circulatie a trenurilor in sistem pendula si la 8,36 circulatia a revenit la normal. Noi monitorizam fluxul de calatori si in situatia in care constatam ca in anumite portiuni fluxul a crescut suplimentam numarul…

- Marin Aldea va fi noul director general interimar al Metrorex, incepand din 3 iulie, acesta urmand sa il inlocuiasca in functie pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira marti, 2 iulie 2019, a anuntat Metrorex intr-un comunicat remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie al Metrorex il numeste pe…