- Restrictiile de circulatie pe strada Sibiu cin Capitala, sensul spre bulevardul 1 Mai vor fi eliminate din 18 iulie, de la ora 04:00, informeaza un comunicat al Metrorex. Masura a fost posibila datorita avansarii lucrarilor la șantierul Magistralei 5 de metrou. Lucrarile de refacere a strazii Sibiu,…

- Restricțiile de circulație pe strada Sibiu, sensul spre Bulevardul 1 Mai vor fi eliminate, de joi 18 iulie, ora 04:00, informeaza MEDIAFAX.Lucrarile de refacere a strazii Sibiu, intersecția cu Favorit, sunt realizate de Metrorex in baza contractului semnat de Asocierea Astaldi S.p.A. – FCC…

- Un nou tronson din 13 Decembrie intra in santier pentru a se amenaja inca o banda de circulatie. Pentru inceput, au fost transplantati o serie de pomi, dar si gardul viu. Lucrarile de extindere a strazii 13 Decembrie vor continua pe un nou tronson, incepand de saptamana viitoare. Este vorba…

- Doua persoane au fost transportate la spital duminica dupa ce au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu, a informat Brigada Rutiera Bucuresti.Potrivit sursei citate, conducatorul unui autovehicul, in varsta de 54 ani, care se deplasa pe bulevardul…

- Lucrarile de modernizare a retelelelor electrice din oraș vor continua in perioada urmaroare, fapt ce va afecta traficul rutier. Astfel, Bulevardul 15 Noiembrie, unul dintre cele mai circulate din oras, va intra in santier pana in luna septembrie. Lucrarile incep pe 17 iunie si vor dura pana la sfarsitul…

- Pana sambata, 15 iunie, intre orele 8.00 si 17.00, echipele Citadin SA vor continua sa faca reparatii, in functie de conditiile meteorologice, la carosabilul si bordurile de pe strada Otilia Cazimir, intre intersectia cu strada Zmeu si intersectia cu strada Elena Doamna. In perioada mentionata traficul…

- Investitiile din bugetul local continua in forta la nivelul municipiului Targoviste. Au inceput lucrarile de modernizare si la locul de joaca din microraionul V, situat intre bulevardul Constantin Brancoveanu si strada Ion Ghica: “ Astazi, au debutat lucrarile la un alt obiectiv de investitii din…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brasov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, vor continua lucrarile pe strada A.I. Cuza. Dupa o pauza prilejuita de sarbatori, lucrarile vor fi reluate in data de 6 mai 2019. Pentru efectuarea lor, pe strada A.I.Cuza, circulatia…