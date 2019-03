Metrorex nu a primit pana in prezent concluziile Agentiei de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) privind cauzele incidentului din 26 ianuarie, cand un metrou a deraiat in depoul Berceni, se arata intr-un punct de vedere al Metrorex, emis la solicitarea AGERPRES, referitor la acuzatiile venite din partea sindicatului USLM conform carora compania nu a luat nicio masura. "Evenimentul petrecut pe data de 26 ianuarie 2019 se afla in atentia conducerii Metrorex. La acea data, un tren de metrou remorcat de o locomotiva, aflat in activitate de manevra in depoul Berceni, a fost implicat intr-un incident.…