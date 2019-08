Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex informeaza ca, astazi, 9 august 2019, au fost puse in functiune patru noi lifturi in statiile de metrou Gara de Nord 2 si 1 Mai. Ascensoarele existente au fost inlocuite, atat in interiorul statiei, cat si in exterior. Noile lifturi vor facilita accesul calatorilor in interiorul statiilor…

- Astaldi, firma care se ocupa de lucrarile la Magistrala 5, conditioneaza continuarea acestora de achitarea a 94 de milioane de lei, desi compania de transport se afla cu platile la zi, a declarat pentru MEDIAFAX Marin Aldea, directorul Metrorex.Citește și: Familia Alexandrei a luat decizia!…

- "Regretam cele intamplate. Au fost anuntate organele de interventie, s-a luat masura de circulatie a trenurilor in sistem pendula si la 8,36 circulatia a revenit la normal. Noi monitorizam fluxul de calatori si in situatia in care constatam ca in anumite portiuni fluxul a crescut suplimentam numarul…

- Cel mai mare proiect de infrastructura din Capitala e inca o enigma. Un metrou numit dorinta, in Drumul Taberei, e aproape gata, dar inca departe de inaugurare. Dupa cinci ani de amanari, nici directorii Metrorex nu stiu sa spuna cand va transporta calatori. O echipa Observator a facut turul complet…

- Noi stații de metrou ar putea fi construite in zona Pipera, conform unui anunț facut de Metrorex. Compania are in vedere prelungirea Magistralei 2 de metrou pentru a reduce timpul dintre trenuri de la trei minute la un minut.

- Utilizatorii retelei de metrou pot folosi, incepand de joi, o noua iesire la statia de metrou Tineretului de pe magistrala 2, care a fost inaugurata de oficialii Metrorex si ai Ministerului Transporturilor, scrie Mediafax. Cea de-a doua iesire este orientata in directia Piata Unirii, si beneficiaza…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu cu privire la situatia creata la Metrorex, astazi, 22 mai 2019, cand sute de oameni au fost blocati intre statiile Piata Unirii si Piata Victoriei.Potrivit informatiilor aparute in presa, citate de Avocatul Poporului, ldquo;sute de calatori au fost blocati intr…

- Miercuri dimineața a fost aglomerație de nedescris la metrou. Trenurile au circulat cu intarziere dupa ce un sistem electric s-a defectat. Reprezentantii Metrorex au explicat ca miercuri dimineata, in intervalul 7:50-8:50, pe Magistrala 2, trenurile au circulat cu intarziere din cauza dereglarii unui…