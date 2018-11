Metrorex are pierderi imense, prea multi angajati, salarii mari si cele mai proaste servicii, fata de alte metrouri - analiza

In comparatie cu alte companii de metrou din regiune, Metrorex inregistreaza un venit per angajat de trei ori mai mic, are cu 20% mai multi angajati per kilometru de metrou, salarii supradimensionate, pierderi imense, precum si cea mai proasta calitate a serviciilor oferite, arata o analiza semnata de Iancu Guda, presedinte al Analistilor Financiari si lector IBR & ASE.



Analistul arata ca, in comparatie cu companiile similiare din Budapesta, Praga si Varsovia, in baza situatiilor financiare si rapoartelor aferente anului 2017, Metrorex inregistreaza o productivitate comerciala foarte…