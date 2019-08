Metrorex are conturile blocate pentru neplata unei datorii de 94 de milioane de lei către Astaldi (surse) Metrorex are conturile blocate in urma unei datorii de 94 de milioane de lei, bani pe care transportatorul subteran trebuia sa ii mai dea companiei italiene Astaldi dupa ce aceasta a castigat o serie de procese in instanta, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Metrorex. "In urma proceselor pe care le-am pierdut in instanta, noi trebuie sa le mai dam 94 de milioane de lei si ne-au pus poprire pe conturi. Astazi s-a discutat cu ei, se gaseste o solutie de reesalonare, zilele astea ar trebui sa se rezolve situatia. Cumva au acceptat propunerile noastre, asteptam acum sa vedem daca si conducerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

