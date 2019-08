Stiri pe aceeasi tema

- Accesul dinspre Piata Iancului la statia de metrou Obor a fost redeschis luni, 26 august, cu o saptamana mai devreme decat termenul prevazut, a anuntat Metrorex, potrivit Agerpres. "Metrorex anunta ca s-a redeschis accesul dinspre Piata Iancului a statiei de metrou Obor. Lucrarile de refacere a placajelor…

- Metrorex anunța ca, in perioada 19 august – 1 septembrie 2019, accesul stației de metrou Obor (in sensul de mers spre Dristor, ieșirea spre magazinul Obor), de pe Magistrala I, (Dristor-Pantelimon) va fi inchis pentru refacerea treptelor de acces. Anul acesta, in luna martie, Primaria Sectorului 2 a…

- Metrorex informeaza ca, astazi, 9 august 2019, au fost puse in functiune patru noi lifturi in statiile de metrou Gara de Nord 2 si 1 Mai. Ascensoarele existente au fost inlocuite, atat in interiorul statiei, cat si in exterior. Noile lifturi vor facilita accesul calatorilor in interiorul statiilor…

- Metrorex are conturile blocate in urma unei datorii de 94 de milioane de lei, bani pe care transportatorul subteran trebuia sa ii mai dea companiei italiene Astaldi dupa ce aceasta a castigat o serie de procese in instanta, au declarat, marti, pentru...

- Circulatia trenurilor de metrou se desfasoara, joi dimineata, cu dificultate, dupa ce o persoana a cazut in fata trenului in statia de metrou Izvor. Se pare ca ar fi vorba despre un barbat de 40 de ani, care a fost declarat mort. „Metrorex informeaza ca, astazi, 25.07.2019, incepand cu 07:05, circulatia…

- Metrorex a lansat, in Sistemul de achizitii publice, licitatia pentru proiectarea si asistenta tehnica pentru Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei – Pantelimon, sectiunea Eroilor (PS Opera) – Piata Iancului, valoarea proiectului fiind de...

- O cantitate mare de praf a fost degajata duminica, in jurul orei 11:00, in statia Eroilor, din cauza lucrarilor desfasurate pe Magistrala 5, antreprenorul lucrarilor fiind avizat pentru a lua masuri imediate, informeaza Metrorex.

- Directorul general Metrorex, Dumitru Șodolescu a precizat ca, din cauza problemelor aparute pe magistrala M2 in ultima perioada, sistemul va fi modernizat incepand din toamna. „Lunar, toate...