Stiri pe aceeasi tema

- Compania de transport Metrorex a pus in functiune patru lifturi noi in statiile de metrou Gara de Nord 2, Timpuri Noi si 1 Mai, a anuntat vineri, directorul general Marin Aldea, intr-un comunicat de presa, scrie Mediafax.“Metrorex informeaza ca, astazi, 9 august 2019, au fost puse in funcțiune…

- Statiile de asteptare a mijloacelor de transport din Iasi sunt periodic reamenajate de diferite firme. In Centru, langa Hotel Moldova, oamenii nu mai au acum o bancheta pe care sa se aseze, ci sezlonguri. Persoanele varstnice nu sunt incantate de aceasta idee, spunand ca nu se mai pot ridica din acele…

- Aglomerație la metrou, joi dimineața, dupa ce un barbat s-a sinucis la stația de metrou Izvor. Calatorii de pe magistralele 1 și 3 așteapta deja de cateva zeci de minute. Aceștia au fost anunțați ca „din motive independente de Metrorex, circulația trenurilor funcționeaza cu intarziere.”

- Un barbat in varsta de aproximativ de 40 de ani s-a aruncat in fața metroului in aceasta dimineața, la stația Izvor, potrivit Digi 24. Din primele informații, victima și-a pierdut viața. Circulația pe Magistralele 1 și 3 este blocata, iar echipele de salvare intervin la fața locului. Calatorii de pe…

- Cel mai mare proiect de infrastructura din Capitala e inca o enigma. Un metrou numit dorinta, in Drumul Taberei, e aproape gata, dar inca departe de inaugurare. Dupa cinci ani de amanari, nici directorii Metrorex nu stiu sa spuna cand va transporta calatori. O echipa Observator a facut turul complet…

- Circulatia trenurilor de metrou se desfasoara, in prezent, normal pe Magistralele 1 si 3, dupa ce, in jurul orei 14:00, intre statiile Lujerului si Gorjului traficul s a derulat cu dificultate, din cauza unei defectiuni la doi izolatori, se arata intr un comunicat de presa al Metrorex, transmis AGERPRES.Informam…

- Circulatia trenurilor de metrou se desfasoara, in prezent, normal pe Magistralele 1 si 3, dupa ce, in jurul orei 14:00, intre statiile Lujerului si Gorjului traficul s-a derulat cu dificultate, din cauza unei defectiuni la doi izolatori, se arata intr-un comunicat de presa al Metrorex, transmis AGERPRES.…

- Metrorex a deschis joi, 30 mai, cele doua noi cai de acces de la statia de metrou Tineretului, la aproape doi ani si jumatate dupa inceperea lucrarilor, care trebuiau sa fie finalizate, initial, in noua luni.