Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii care sperau ca pentru ajutorul pe care il primesc de la stat pentru cresterea bovinelor (ANT) sa se schimbe din acest an data de referinta sunt din nou dezamagiti, dupa ultimele vesti primite. Acestea sunt regulie Comisiei Europene, a venit acelasi raspuns.

- Metro a anuntat ca asteapta oferte pentru lantul de hypermarketuri Real. Olaf Koch, CEO-ul Metro, a reafirmat faptul ca nemtii vor sa vanda lantul Real ca intreg. Koch le-a spus jurnalistilor ca se asteapta la un pret pozitiv pentru Real, datorita portofoliului imobiliar si al businessului din comertul…

- Divizia imobiliara a grupului francez Auchan, Ceetrus (ex-Immochan), a cumparat fosta platforma industriala Mociur, in suprafața de circa 20 de hectare, a Uzinei Constructoare de Mașini Reșița (UCMR), intrata in insolvența in urma cu 7 ani cu datorii in echivalent de peste 180 milioane euro. Aici se…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca unele banci si fonduri de investitii le transmit clientilor din Romania sa vanda tot, avand in vedere instabilitatea economica si haosul legislativ. „Insa, «Gogomanul si Tantalaul» care gestioneaza finantele publice, nu sunt in stare sa vina cu o…

- La doar o zi dupa ce șoferul unui microbuz a decedat și alte 12 persoane au fost ranite in urma unui accident produs pe DN7, la Lipova, un alt microbuz s-a rasturnat – de data aceasta, in municipiul Arad. Evenimentul rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 5.30, pe Bulevardul Nicolae…

- Astazi, 17 Decembrie 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat in zona Eden un barbat, in varsta 52 de ani, cu domiciliul in Constanta, si o femeie in varsta de 32 de ani, din Medgidia, care ofereau spre comercializare tigari.Potrivit DGPL Constanta,…

- Un bebeluș de doar doua saptamâni a murit, dupa ce a contractat virusul herpes simplex transmis printr-un simplu sarut din partea parinților sai. Potrivit medicilor, fetița a contractat virusul herpes simplex și imediat a fost pusa în coma indusa. Dupa doar câteva…