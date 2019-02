Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Florida, Statele Unite, se afla in cautarea unei persoane care a vandalizat statuia ''Unconditional Surrender'' scriind cu vopsea hastagul ''#MeToo'' pe unul dintre picioarele acesteia, relateaza miercuri CNN. Statuia "Unconditional Surrender"…

- George Mendonsa, marinarul american devenit faimos dupa ce a fost fotografiat sarutand o asistenta in Times Square din New York in timp ce se sarbatorea sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a decedat la varsta de 95 de ani.

- Scena a fost surprinsa de Alfred Eisenstaedt la 14 august 1945, la scurt timp dupa ce vestea privind capitularea Japoniei a ajuns in Statele Unite, iar mii de oameni au iesit pe strazi pentru a sarbatori evenimentul. Fotografia, in care apare si asistenta Greta Zimmer Friedman, a devenit una…

- George Mendonsa, marinarul american devenit faimos dupa ce a fost fotografiat sarutand o asistenta in Times Square din New York in timp ce se sarbatorea sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a decedat la varsta de 95 de ani, relateaza agentia DPA care citeaza un anunt dat publicitatii luni de…

- George Mendonsa, marinarul care a sarutat o femeie în New York la anunțul sfârșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, un sarut imortalizat într-o fotografie care a facut înconjurul lumii, a murit la 95 de ani, a anunțat familia acestuia, potrivit AFP. Barbatul a murit…

- Un bistrițean in varsta de 39 de ani a fost reținut pentru inșelaciune. Acesta s-a dat drept starețul unei manastiri și a sunat mai mulți oameni carora le-a spus o poveste lacrimogena, reușind sa scoata de la aceștia sume frumoase de bani. Barbatul a sunat cateva persoane din județul Alba, carora le-a…

- Doi oameni au murit, iar un altul a fost ranit in urma unui accident cumplit care a avut loc joi dimineața pe autostrada A1, pe sensul Sebeș-Oraștie. Șoferul unui autoturism a adormit la volan și a intrat intr-un TIR, potrivit realitatea.net. "Din pacate, echipajele sosite la fata locului au constatat…

- Un roman stabilit in Marea Britanie, Alexandru Matei, și Antonia, fiica lui de doi ani, sunt cautați, dupa ce au fost dați disparuți. Poliția din Thames Valley a lansat un apel pentru gasirea barbatului și a fiicei sale. Cei doi au fost vazuți ultima oara, miercuri, 5 decembrie, la ora 13:30, in zona…