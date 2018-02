Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Sharon Stone a declarat, intr-un interviu acordat duminica cotidianului britanic Mail, ca spera ca producatorul american cazut in dizgratie Harvey Weinstein sa ajunga la inchisoare,...

- Artistul britanic Seal, cel care cânta piesa Kiss from a Rose, a aruncat cu vorbe grele la adresa prezentatoarei Oprah Winfrey, dupa discursul pe care l-a susținut aceasta la Globurile de Aur. Oprah a vorbit despre mișcarea MeToo și despre felul în care ar trebui sa acționeze…

- Producatorul de componente auto Schaeffler, care are peste 4.300 de angajati pe plan local, nu va majora salariile brute ale angajatilor ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat de la 1 ianuarie 2018. Oficialii companiei au spus insa ca vor lua masuri…

- Actrita Salma Hayek a evocat intr-un editorial publicat miercuri in cotidianul The New York Times relatia sa cu Harvey Weinstein, care, potrivit dezvaluirilor artistei americano-mexicane, a hartuit-o, a...

- Gigantul american Apple a confirmat luni ca a ajuns la un acord pentru preluarea aplicatiei Shazam, care permite utlizatorilor sa identifice o melodie prin simpla directionare a telefonului spre sursa audio, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Apple nu a oferit detalii legate de preţul tranzacţiei.…

- “Meda sau partea mai puțin fericita a lucrurilor” (regia: Emanuel Parvu) a avut premiera la sfarșitul lui noiembrie. Care este povestea filmului ne spune Miruna Berescu, producator și director artistic al festivalului Anonimul. Cum a aparut ideea care sta la baza filmului “Meda sau partea mai putin…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Actrita Uma Thurman a scris, joi seara, un mesaj pe contul ei de Intagram in care ureaza tuturor o Zi a Recunostintei fericita, mai putin lui Harvey Weinstein si „conspiratorilor” lui, despre care a spus ca nu merita nici macar un glont.

- United Romanian Breweries Bereprod (URBB), producatorul berii Tuborg, a inregistrat in perioada ianuarie-noiembrie o productie de 2 milioane hectolitri, in crestere cu 10% comparativ cu nivelul de anul trecut. In acelasi timp, cifra de afaceri bruta consolidata a grupului URBB s-a ridicat la 650…

- Actrița americana Rose McGowan a fost arestata marți dupa ce s-a predat poliției in apropierea capitalei federale Washington, fiind ulterior eliberata pe cauțiune, intr-un caz de posesie de droguri, a anunțat biroul șerifului, citat de AFP. Rose McGowan "s-a predat la începutul…