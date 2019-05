Metodologie pentru consiliere si orientare in cariera. Fisa de lucru pentru clasele V - VIII Planificarea carierei Tema: Planul de dezvoltare personala Obiectiv general: dobandirea unor abilitati de explorare si planificare a carierei Informatii utile Alegerea unei cariere reprezinta un moment deosebit de important al vietii noastre si trebuie abordat cu foarte mare responsabilitate. Procesul alegerii unei cariere poate fi, de multe ori, unul de lunga durata, implicand momente de renuntare si revenire asupra deciziilor. Alegerea drumului in viata poate crea multe confuzii si conflicte in interiorul nostru. Decizia ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

