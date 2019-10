Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidul Miscarea Populara a vorbit despre probleme existente în Constitutia României care produc conflicte pe scena politica, dar si despre numarul prea mare de parlamentari pe care îi are România. "Am un singur lucru de spus despre criza din politica…

- Jumatate (50%) dintre românii din mediul urban care au absolvit cel puțin liceul declara ca aceasta este perioada care le-a placut cel mai mult din școala, arata un nou studiu iSense Solutions. Datele au fost culese în septembrie 2019 și sunt reprezentative la nivel urban. Facultatea a fost…

- credite nebancare Pentru ca orice idee are nevoie si de sprijinul necesar pentru a fi pusa in aplicare, Provident iti vine in ajutor! Du-ti orice plan la bun sfarsit, fie ca este vorba de renovarea garajului sau achizitia unui nou televizor, cu credite nebancare de la Provident! Conditiile de aplicare…

- Avansul tehnologic a facut posibile multe dintre procesele care, parca mai ieri, pareau atat de greu de atins. Astazi, oricine poate avea acces aproape instant la muzica, filme, produse sau servicii din intreaga lume! Din acest motiv, este poate si normal sa ne dorim ca aceasta simplitate…

- Evenimentul va avea loc la complexul Mera Resort din stațiunea Venus, in perioada 12-15 septembrie, eveniment la care vor participa tineri liberali din toata țara. O delegație a TNL Vrancea, reprezentata de Alexandru Ciprian Epure – Președinte TNL Vrancea și Secretarul General al TNL Romania, Angela…

- Astazi, este esential ca elevii si profesorii sa isi dezvolte abilitati ITC solide, pentru a beneficia de tehnologie si de toate oportunitatile de invatare si predare cu care digitalizarea patrunde in scoli. Elevii pot sa faca un pas inainte si sa obtina certificarea internationala ECDL. Astfel, competentele…

- 'Noi ne-am intalnit ieri si am vorbit multe (la Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, n.r.). Trebuie sa ii spunem doamnei prim-ministru ce am vorbit. Am vorbit ca erau, asa, voci - cum spunea doamna prim-ministru - 'sa plecati de la guvernare'. Si eu, in cuvantul meu,…

- Interdictia ca profesorii care au abandonat concursul pentru posturi din acest an sa obtina totusi posturi pe baza rezultatelor de anul trecut, interdictie pe care a anuntat-o ministrul educatiei nationale, este apreciata ca mijloc de crestere a calitatii procesului de formare si educatie, numai ca…