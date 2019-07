Metodele neașteptate prin care să reaprinzi scânteia iubirii Fiecare relație atinge un punct in care acel entuziasm inflacarat de la inceput se pierde, dar asta nu inseamna ca relația trebuie sa ia sfarșit. Creierul uman nu este facut sa mențina ani la randul sentimentele de adrenalina pura și fluturași in stomac cauzate de iubire. Dar doar pentru ca entuziasmul acela se pierde nu trebuie sa renunți la relație. La inceput, cei doi parteneri depun eforturi și energie pentru a-și face partenerul fericit. Dar pe masura ce trece timpul, cei doi se acomodeaza unul cu celalalt și devin mai pasivi. Astfel, se instaleaza o oarecare rutina. Daca vrei sa te desprinzi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant Facebook a dat asigurari ca rețelele sociale, inclusiv Instagram și WhatsApp, și-au ”revenit 100%” dupa ce, miercuri, utilizatorii din intreaga lume au reclamat faptul ca nu puteau incarca imagini. CIA glumește pe Twitter: „N-am provocat-o noi!”Cei de la Facebook au anunțat…

- Milioane de utilizatori Facebook, Instagram si WhatsApp nu au putut vedea ori incarca poze si videouri. Au patit-o oameni din America de Nord, Japonia ori Europa, inclusiv Romania, informeaza stirileprotv.ro.Problemele au aparut miercuri si au tinut pana noaptea tarziu. Multi au pierdut si…

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), scrie agerpres.ro.

- Reteaua sociala Facebook intampina o problema, astazi, in ceea ce priveste afisarea corecta a fotografiilor. Potrivit Digi24.ro, din informatiile de la aceasta ora, eroarea este semnalata in mai multe tari la nivel mondial.Facebook nu mai functioneaza corespunzator, utilizatorii intampinand erori in…

- Pana acum, mai multe studii au aratat ca retelele de socializare au efecte negative asupra psihicului nostru. Niciunul insa nu gasise si o parte buna, benefica. Iata ca o cercetare realizata in Marea Britanie a ajuns la concluzia ca, de fapt, acestea sunt benefice sanatatii. Studiul, realizat…

- Facebook va interzice preinstalarea aplicatiilor sale pe telefoanele Huawei, decizia fiind o noua lovitura pentru gigantul tehnologic chinez, care incearca sa isi mentina afacerile in conditiile interdictiei americane de a cumpara componente si software din Statele Unite. Clientii care au deja telefoane…

- Facebook nu va mai permite preinstalarea aplicațiilor sale pe telefoanele Huawei, scrie Reuters. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt preinstalate pe telefoanele Huawei ca parte a unor înțelegeri, dar se pare ca în curând, cei care vor dori aceste aplicații vor trebui sa le descarce…

- Unul dintre co-fondatorii Facebook, Chris Hughes, a facut apel la scindarea grupului in trei si l-a criticat pe actualul sau presedinte, Mark Zuckerberg, acuzat in opinia sa de sacrificarea protectiei vietii private in favoarea 'click-ului', transmite AFP. ''Este timpul pentru scindarea Facebook''…