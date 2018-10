Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a afirmat ca 170 de tari au renuntat la pedeapsa cu moartea sau au amanat posibilitatea aplicarii. Dar, potrivit Amnesty International, in 2017, doar 142 de tari o desfiintasera.

- Un taietor de lemne, de 34 de ani, din comuna gorjeana Danciulesti a ramas miercuri fara tractor, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce sustragea material lemnos. Suspectul a fost surprins in timp ce taia si incarca ...

- Polițiștii argeseni au acționat pe raza de competența, pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, ocazie cu care au depistat noua barbati cu varste cuprinse intre 24 și 63 de ani, care au taiat si transportat circa 14 metri cubi material lemnos pe drumurile…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au identificat si retinut, joi, 30 august a.c., pe baza de ordonanta de retinere, doi barbati de 28 si 36 de ani, din comuna Romanasi, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat. Din probatoriul administrat s-a stabilit ca, in noaptea…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea actelor de comert ilicite care aduc prejudicii bugetului de stat.

- In perioada 21-22 august a.c., politistii din cadrul Biroului pentru combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialistii Garzii Forestiere judetene au efectuat controale in exploatatia forestiera situata in fondul forestier al orasului Singeroz-Bai. Cu aceasta ocazie, politistii au surprins in flagrant,…

- Prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun raman o prioritate a politistilor maramureseni iar activitatile specifice desfasurate pentru depistarea si tragerea la raspundere penala a persoanelor care depoziteaza, transporta si comercializeaza tigari de contrabanda au continuat si la sfarsitul saptamanii…

- Aproximativ 5 metri cubi de lemne au fost confiscati de politistii in urma unui control de rutina in trafic. Pe 26 iulie, politistii calaraseni de la Ordine Publica si reprezentantii Garzii Forestiere Bucuresti au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si descoperirii activitatilor ilicite ce se savarsesc…