Metodele clasice de furat din mașină. Cum funcţionează „valetul“, „cerşetorul“, „abţibildul“ şi „cutiile de bere“ Infractorii sunt foarte inventivi atunci cand vor sa dea o ”lovitura”. Printre cele mai vizate de acestia sunt obiectele sau sumele de bani din interiorul autoturismelor sau chiar masinile, daca le gasesc pornite sau cu cheile la vedere. In afara de metoda foarte cunoscuta, a accidentului, mai sunt si alte practici ilegale prin intermediul carora […] Citește Metodele clasice de furat din mașina. Cum functioneaza „valetul“, „cersetorul“, „abtibildul“ si „cutiile de bere“ in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

