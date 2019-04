Stiri pe aceeasi tema

- Lichidul ce se scurge primavara din tulpinile vitei de vie dupa taiere este de leac. Seva vitei de vie contine substante antioxidante si antiinflamatoare puternice, care te pot ajuta sa scapi de ulcioare in zona pleoapelor, sa-ti fortifici imunitatea, sa lupti cu pietrele la rinichi, sa stimulezi functia…

- Va invitam sa participați la conferința “ Tips & Tricks: sanatatea dentara, emoționala și alimentara a copilului tau”, organizata de Stomacare in parteneriat cu Rotaract Turda. Participarea la conferința este

- Va invitam sa participați la conferința “Tips & Tricks: sanatatea dentara, emoționala și alimentara a copilului tau”, organizata de Stomacare in parteneriat cu Rotaract Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Siguranta copiilor este un element primordial intr-o lume in care intampinam pericole la orice pas. Tehnologia moderna poate fi folosita in scopul de a monitoriza activitatea copilului tau sau de a-l localiza. Asadar, pentru a te asigura ca este in siguranta, mai jos voi detalia 5 metode de a supraveghea…

- Promoveaza siguranta copilului Cum este mai bine sa previi decat sa vindeci, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te asiguri ca ai o casa fara potentiali factori de risc. Dar chiar si asa, copilul se poate catara, poate aluneca, poate deschide geamuri, ferestre etc. De aceea, supravegherea…

- Pentru parinți, primul computer cumparat copilului poate veni cu multe necunoscute și temeri, mai ales daca nu sunt familiarizați foarte mult cu gadgeturile. Tehnologia a schimbat modul in care copiii invața, se dezvolta și se distreaza. PC-ul, tableta sau smartphone-ul stau in prezent la baza principalelor…

- Oamenii s-au adunat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Valcea pentru a le cere socoteala medicilor care au gresit pentru ca nu au decis transferul copilului in termen util la Bucuresti, dar si conducerii unitatii medicale, care trebuie sa raspunda in fata acestui caz de malpraxis. Protestatarii…