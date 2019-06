Metode la îndemâna oricui, pentru a scăpa de furnici Pentru a scapa de furnici, exista numeroase metode care și-au dovedit eficiența. Puteți apela atat la soluții naturale, dar și la metode mai puțin cunoscute. Iata cateva dintre metodele ce-s la indemana oricui. APA Cea mai eficienta utilizare a apei este de a ”spala” mușuroaiele sau orificiile prin care ele ies la suprafața. Pentru a avea rezultate bune, e bine sa urmarești unde iși muta acestea adapostul și, treptat, prin inundarea celor noi, sa convingi colonia sa se mute cu totul. Pentru suprafețe mici, eventual in interior, se poate turna direct apa fierbinte pe cuibul furnicilor. APA CU CLOR… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

