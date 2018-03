Stiri pe aceeasi tema

- Juniori INTEGRALIST… Marcel Chiorean, fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui, a fost titular in partida pierduta de echipa nationala a Romaniei U17, 1-5 cu Israel U17, in prima partida din cadrul Turului de Elita. Celalalt jucator vasluian, Octav Cracea, nu a prins lotul pentru partida cu Israel.…

- Gunoaiele din Pitești, pazite de polițiști. Tomberoanele sunt pazite zi și noapte de echipaje ale Poliției Locale pentru ca oamenii care strang sticle din plastic sa nu mai aiba acces la ele. Totodata, autoritațile vor sa-i amendeze pe cei care aduc gunoaie și nu contract cu societatea de salubritate.…

- Au inceput operațiunile de dezafectare a minelor din zona Qasr al-Yahud – locul unde a fost botezat Isus, conform tradiției creștine, a declarat marți purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Israel.

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea a anuntat ca pe 30 martie se va realiza colectarea gratuita a deseurilor voluminoase si deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in 12 puncte de colectare de pe raza municipiului Ramnicu Valcea. Puncetele de colectare ...

- Atacantul Florin Andone a suferit o leziune musculara de gradul I la muschii gemeni ai gambei stangi si va rata partidele amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israel si Suedia, a anuntat, duminica, gruparea la care este legitimat, Deportivo La Coruna.

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Romania nu va mai avea capacitate de depozitare a gunoiului in circa trei ani, in conditiile in care capacitatea de depozitare a tarii este de 18 milioane tone, iar jucatorii din aceasta industrie sunt amenintati de proiectul de OUG privind regimul deseurilor, a declarat directorul general al companiei…

- Oficialii lui Poli Iași par sa nu fi trecut prea repede peste eliminarea din Cupa Romaniei cu FC Botoșani, 2-3, meci in care arbitrul George Gaman le-a acordat doua penalty-uri botoșanenilor. Prin intermediul paginii oficiale de Facebook, ieșenii au lansat o ironie la adresa rivalei regionale, speculand…

- Cetațenii din Aiud sunt singurii care pot diminua penalitațile pe care municipiul le platește pentru necolectarea selectiva a deșeurilor, transmit reprezentantii administratiei locale. Anul trecut, Primaria a platit peste 80.000 de lei, pentru neindeplinirea obiectivului anual de reducere a cantitaților…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Emilia Rossi a facut o investiție bine planuita, cand avea numai 25 de ani, iar acum, la 32 de ani, detine deja patru proprietati evaluate la 1,5 milioane de dolari. Pe cei care vor sa intre in afaceri cu imobiliare, Rossi ii sfatuieste sa cerceteze bine piata și sa asculte sfaturile…

- Roxana Vataselu a devenit cel mai tanar roman angajat al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) din Viena, dupa ce a depus peste 300 de aplicatii online, a trecut cu brio 50 de interviuri de angajare si a sustinut alte 30 de teste de cultura generala si aptitudini, depasind sute de mii de alti candidati…

- Operatorul low-cost Wizz Air anunța o promoție fuger, valabila joi, 1 martie, pana la miezul nopții. Potrivit unui anunț al companiei, reducerea de 20% se aplică la toate rezervările realizate joi, 1 martie, iar prețurile pornesc de la 39 de lei, pe segment, cu toate taxele incluse.…

- Guvernul a aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, transmite IPN. Potrivit autorilor, documentul se încadreaza în masurile de reducere a impactului gestionarii neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației.…

- Metoda inedita de cersetorie folosita de doi tineri din Braila a devenit viral pe rețelele de socializare. Acestia au incercat sa ii pacaleasca pe trecatori cu ajutorul unui manechin de plastic, folosindu-se de prextul ca au nevoie de bani pentru a ingropa un decedat, potrivit obiectivbr.ro…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- „Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema”, a afirmat…

- Gabriel Harabagiu isi da singur aprobari pentru afacarea sa cu tonete, business pe care-l dirijeaza printr-o retea de interpusi, dupa metoda „boschetarul” @ Firma paravan este detinuta in acte de catre un taran din Rediu, fost angajat al partenerului lui Harabagiu, obscurul personaj Mircea Rotariu @…

- Joi, 22 februarie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" ofera recitaluri extraordinare la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat la Bucuresti - Romexpo. Participarea Junilor Sibiului la acest eveniment vine ca urmare a invitatiei lansate de Ministerul Turismului si ministrul…

- Implanturile neurale pentru a imbunatati memoria nu este ceva nou, dar o inovatie si un nou mod de abordare a problemei a dus la un dispozitiv care „asculta” de creier inainte sa raspunda. Metoda de stimulare profunda a creierului a aratat...

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza un curs de „specialist in managementul deseurilor". Cursul va avea loc in a doua jumatate a lunii martie 2018, la sediul CCI Suceava. Potrivit spuselor presedintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, cursul este unul de ...

- MASURI… Societatea de gospodarire municipala a Vasluiului, Goscom SA, intentioneaza sa reia campania de premiere a celor mai corecti locatari din oras, care depoziteaza selectiv deseurile casnice la punctele de colectare. O astfel de campanie, prin care cei care au depozitat deseurile in containerele…

- Scriitorul Varujan Vosganian va susține joi, 15 februarie, la ora 13.00, la Colegiul Național I. C. Bratianu, conferința cu tema FRUMUSEȚEA RANITA A POEZIEI. Conferința face parte din Proiectul Biblioteca Te Citește, proiect gandit de Biblioteca Județeana Argeș, care iși propune ca, și anul acesta,…

- Cum poate fi reglata tensiunea? De oscilațiile tensiunii ne poate scapa un simplu remediu popular... Pentru aceasta e nevoie de: - 40 de cuișoare - 4 pahare de apa Cuișoarele se pun intr-un vas emailat, peste ele se toarna apa. Compoziția se aduce la fierbere și se fierbe la foc mic pina cind lichidul…

- Cinci anevrisme cerebrale ale unei femei au fost tratate, la Targu Mures, prin implantarea simultana a doua dispozitive de ultima generatie. Prin interventia care reprezinta o premiera medicala in Romania a fost eliminat riscul unei hemoragii...

- Doi barbati din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj pentru comiterea a mai multe fapte de inselaciune, respectiv tentativa la aceasta infractiune, prin metoda ”accidentul”.

- Deși legea interzice acest lucru, depozitarea molozului și a deșeurilor rezultate din construcții la punctele de colectare a deșeurilor menajere se face fara frica de lege la Dej. Un caz recent ne-a fost semnalat de catre un cititor Someșeanul.ro.

- Credius Pay și Netopia mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Chiar daca nu dispui de fonduri suficiente pe card, o solutie de plata revolutionara dedicata magazinelor online te va lasa sa finalizezi comanda. Acest lucru va fi posibil ca urmare a unui parteneriat intre Credius Pay si procesatorul de plati electronice NETOPIA mobilPay.

- Credius Pay și Netopia mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.

- Eu folosesc aceasta rețeta de mai mulți ani. Ea ajuta la intarirea mușchilor inimii și imbunatațirea activitații inimii... Inima este un fel de "motor" al corpului nostru. Iar sarcina noastra este de a-l hrani și a-l intari permanent. Pentru aceasta, spalam și uscam un pahar de afine.Le farimițam cu…

- Cercetatorii americani au descoperit o noua metoda de tratare a cancerului. Ei au injectat doi agenti intr-o tumoare solida, iar aceasta s-a dizolvat. Mai mult, au disparut si alte formatiuni separate.

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Aceasta metoda se numeste “Metoda asociatiilor libere” si are scopul de a scoate acea informatie din subconstientul tau, pe care constient nu poti sa o intelegi. Se pare ca totul este bine, insa ceva nu este ok. Nu poti intelege ce anume nu este ok. Iar intre timp, neintelegerea si incertitudinea iti…

- Echipa TERRA - Toți Existam Recicland și Reabilitand Ambientul, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu Focșani, a desfașurat in școala o ampla campanie cu tema „Reciclam”, pe tot parcursul saptamanii trecute. Scopul ei a fost conștientizarea, de catre colegii de liceu, a importanței reciclarii deșeurilor.Membrii…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- De ieri, Romania are prima femeie premier din istoria sa. Iata care sunt omoloagele sale din alte tari. Indira Ghandi, Sirimavo Bandaranaike, Golda Meir, Benazir Bhutto, Margaret Thatcher si Iulia Timosenko Desi e inca privita cu reticenta in lumea politica, alegerea unei femei in functia de prim-ministru…

- La data de 8 ianuarie a.c., polițiștii din Slanic au fost sesizați de catre vanzatoarea unui chioșc de ziare cu privire la faptul ca a fost inșelata de o persoana necunoscuta cu suma de 50 lei, prin metoda denumita ”șmen”. Acest mod de operare presupune manipularea bancnotelor de așa maniera incat…

- Guvernul din Elveția a interzis o practica destul de des întâlnita, și anume de a baga homarii în apa clocotita în timp ce aceștia sunt înca vii, pe motiv ca aceștia resimt o durere foarte mare și, astfel, sunt încalcate drepturile animalelor. Elveția…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Sigur v-a mai ramas niste carne prin congelator dupa sarbatorile acestea. De fiecare data cand vrei sa o gatesti uiti sa o scoti, asa ca ajungi inevitabil sa o pui la microunde sau sub jet de apa fiarta. Nu sunt cele mai fericite variante....

- Alerta printre prahoveni! Un șofer cu mașina din Franța da lovitura dupa lovitura in parcarile marilor magazine din apropierea Ploieștiului. Ce spun pagubiții Metoda de inșelat este simpla. Barbatul pretinde ca a ramas fara motorina și cere ajutorul oamenilor. In schimbul banilor primiți acesta este…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Emilian(n.r. - Elan) Schwartzenberg (cu dubla cetațenie, domiciliat in Israel), arestat in lipsa, pentru savarșirea infracțiunii de…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…

- Potrivit Eunomia, compania de consultanța pentru mediu care a realizat raportul, aceste țari au toate politici guvernamentale comune care incurajeaza reciclarea, cum ar fi facilitarea reciclarii deșeurilor de catre gospodarii, fonduri bune pentru reciclare, și stimulente financiare. De asemenea, acestea…

- Daca doriți sa va ocupați de gradinarit, este bine sa știți cum trebuie amestecate materiile organice folosite ca ingrașamant. Metoda corecta de amestecare a materiilor organice controleaza procesul de descompunere chimica, astfel incat sa obțineți in final un produs cu o inalta valoare energetica.…