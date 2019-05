Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati joi de Politia rutiera sa conteste sanctiunile in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de…

- Atenție, stimați cetațeni! O noua inșelaciune prin metoda „accidentul” a fost inregistrata la Sebeș. Poliția readuce in atenție recomandarile pentru prevenirea acestui tip de inșelaciune. Luni, 13 mai 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o varstnica de 77 de ani,…

- O noua schema de inșelaciune a fost aplicata la Ploiești. Escrocul, cunoscut pentru modul sau de operare, ar fi facut victime in mai multe zone ale țarii și era deja cercetat pentru fapte de același fel. Cea mai recenta isprava a sa a lasat o batrana din Prahova fara 800 de lei. Femeia s-a lasat convinsa…

- Judecatorii au programat vineri un nou termen dintr-un proces in care este judecat un barbat care a inventat o miciunia pentru a obtine un nou permis de conducere dupa ce a fost lasat fara carnet in Germania.

- Tata si fiu din Ocna Mureș, cercetati de polițiști. Barbatul și-a lasat baiatul minor, care nu deține permis de conducere, sa conduca mașina familiei. La data de 19 martie 2019, in jurul orei 12.10, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe strada Colonia peste Mures din…

- In urma tragerii la sorti efectuate in sedinta publica de presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea, au fost alesi membri ai BEC: Geanina Cristina Arghir, Georgeta Carmen Negrila, Mirela Visan, Alina Macavei si Anca Madalina Alexandrescu. In perioada urmatoare, cei cinci judecatori isi…

- Un barbat din America și-a pus in gand sa lase 2.500 de femei insarcinate, prin metoda inseminarii naturale. Considerat "smitit" și un "pericol pentru ... The post Cerere uriașa pentru un barbat specializat in lasat femei gravide. A reușit peste 800 de sarcini appeared first on Renasterea banateana…