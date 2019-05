Stiri pe aceeasi tema

- Revoluționara metoda patentata de academicianul rus Ashot Khachatryan, care a tratat peste 50.000 de bolnavi din 11 țari, din 1993 incoace, ajunge in Romania, la clinica Perfect Detox din București. Terapia de detoxifiere prin metoda profesorului rus duce la eliminarea completa a tuturor tipurilor de…

- Ponderas Academic Hospital, parte a Retelei de sanatate Regina Maria, demareaza din 15 mai o campanie de screening pentru identificarea pacientilor afectati de cancer colorectal. Vor fi distribuite gratuit 3000 de teste FIT.

- Despre metodele de screening, diagnostic al cancerului de col uterin , dar și despre opțiunile terapeutice pentru aceasta boala stam de vorba cu domnul Dr. Patcaș Sergiu Florin – medic specialist...

- Trezitul dis-de-dimineata este un chin pentru majoritatea oamenilor. Un profesor de la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie merge si mai departe. Omul de stiinta sustine ca programul de munca sau cursurile care incep inaintea orei 10.00 sunt o adevarata metoda de tortura, cu efecte cat…

- In ultima perioada, conditiile climatice au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: Monilioza, ciuruirea micotica si bacteriana a frunzelor de prun, patarea rosie a frunzelor de prun, boli de scoarta si muguri, forme hibernate ale insectelor daunatoare (acarieni, paduchi testosi, afide,…

- A patra ediție din acest an a programului demarat de voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului (CMN), in parteneriat cu specialiștii Institutului Oncologic din București, a avut loc sambata, 16 martie, la Buftea. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 444, ediția print Campania de Prevenire…

- Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului impreuna cu o echipa formata din medici si asistente medicale de la Institutul Oncologic Bucuresti au desfasurat, sambata, cea de a patra activitate din acest an a campaniei de "Prevenire si Depistare a Cancerului de Col Uterin", la Spitalul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, sambata seara, la Tg-Jiu și a fost cazat intr-un cunoscut complex hotelier, exact in apartamentul pe care l-a ocupat și Victor Ponta, in ultimii ani, in rarele sale vizite in Gorj, susțin surse din partid. Dragnea s-a intreținut, la cina, cu greii organizației…