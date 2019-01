Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a decis sancționarea Companiei Orange Romania cu o amenda in valoare de 64.915.183 lei – aproximativ 14 milioane de euro – deoarece a constatat ca, in perioada 2011-2015, operatorul de telefonie a limitat accesul unei companii care intermediaza transmiterea de mesaje comerciale…

- Autoritatea de concurenta a constatat ca, in perioada 2011-2015, operatorul de telefonie a limitat accesul companiei Simplus Invest SRL la reteaua sa de telefonie mobila, blocandu-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale catre/de catre clientii Orange. Simplus Invest SRL este un…

- Senatorul PNL Florin Citu anunta ca a depus in Parlament un proiect de lege, potrivit caruia oficialii care mint in legatura cu bugetul si deficitul bugetar sa raspunda penal. Potrivit parlamentarului, in decembrie 2017, Guvernul a dat o OUG prin care a fost abrogata prevederea potrivit careia…

- Ministerul Agriculturii analizeaza o serie de masuri prin care sa plafoneze prețurile la produsele de baza, scrie G4media.ro . Instituția condusa de catre Petre Daea a sesizat deja la finalul lunii noiembrie Consiliul Concurentei cu privire la cresterea preturilor produse de panificatie si patiserie.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului, Darius Valcov, prezinta ordonanta adoptata astazi, 21 decembrie, in ședința de Guvern, care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare. Guvernul a adoptat in ședința de vineri mega-ordonanța de urgența care include mai multe masuri…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat ca ar fi o greseala ca OUG privind masuri fiscale si noi taxe anuntata de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, "sa nu se dea", si a adaugat ca fluctuatia de miercuri de la Bursa de Valori Bucuresti este una "normala", iar…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o reactie categorica, joi, cu privire la intentia PSD de a adopta modificarile la Codurile Penale, aflate inca in Parlament, in faza contestarii la CCR, prin Ordonanta de Urgenta. „Nu se poate!”, a spus seful statului, aratand ca practica Curtii Constitutionale interzice…

- Ministerul Muncii a trimis spre avizare interministeriala un proiect de ordonanța de urgența care prevede introducerea unui salariu minim diferențiat in funcție de vechime și de studii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.Potrivit surselor citate, Ministerul Muncii a trimis…