Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani din orașul Vicovu de Sus s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat un copil pe o trecere de pietoni și a disparut de la locul faptei.Accidentul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 08.00, pe o trecere pentru pietoni de pe strada Calea Cernauți din oraș. In timp ce ...

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat un scaun inteligent cu sase senzori care îl avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult în pozitia sezând.

- Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa nasca al doilea copil. „Zana” se bucura de momentele frumoase petrecute in compania iubitului, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca isi doreste sa faca un copil cu iubitul consul. Vedeta nu a oferit…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- O fetita in varsta de nici 6 ani din comuna galateana Schela a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc, scrie digi24.ro.

- Doar putin timp petrecut pe retelele de socializare arata diferitele moduri in care afacerile utilizeaza videoclipurile in scopuri de marketing. Videoclipurile pot creste probabilitatea unei achizitii offline, iar un studiu al companiei de marketing Syndacast arata ca peste jumatate dintre afacerile…

- O bucatarie de vara, din satul Odobasca, comuna Cotești, a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. „In jurul orei 03:40 a fost anunțat un incendiu la o anexa a unei locuințe din satul Odobasca, com. Cotești. Intervin 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- In urma cu 23 de ani, la mijlocul lunii februarie, intr-o gara din Romania, un copil era abandonat de catre cei care i-au dat viata. Dupa mai multi ani petrecuti intr-un orfelinat, Dacian a fost infiat de o familie din Finlanda. Ajuns la 25 de ani, tanarul care acum lucreaza pentru gigantul Google isi…

- Desi in cazul primilor doi copii a asteptat 10, resprectiv 12 saptamani pana sa publice imagini cu ei pe retelele de socializare, Kim s-a grabit in cazul fetitei nascute de mama surogat. Dupa doar o luna si o saptamana, vedeta a facut publica prima imagine cu Chicago.

- La data de 26 februarie a.c., polițiștii Biroului Delicte Silvice din cadrul Serviciului Ordine Publica Sibiu au reținut un barbat banuit ca, in cursul anului 2015, ar fi taiat ilegal și ar fi sustras mai mulți arbori din fondul forestier național. Read More...

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- O femeie din Arizona a socat pompierii unei intregi unitati cand si-a abandonat in grija lor fetita de 6 luni si baietelul de 10 ani. Salvatorii si-au putut da imediat seama ca ceva nu este in regula cu femeia, inca de cand a intrat in unitate. „M-am apropiat de ea si am intrebat-o cu ce o putem ajuta.…

- Accidentul cumplit din aceasta seara a fost filmat. Momentul în care trei adulți și un copil de 3 ani au fost spulberați de un șofer vitezoman chiar pe trecerea de pietoni a fost surprins de camerele video din zona. Reamintim ca în urma accidentului un copil de 3 ani a murit, tatal și…

- Ministrul Muncii ar trebui sa isi asume raspunderea pentru haosul creat prin legea salarizarii, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, la dezbaterea motiunii simple intitulate "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", depusa de Partidul National Liberal. "Doamna…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Formatii – Șoimii Lipova: Iliescu – Iova, Pașcu, Vasiu, Kocsis, Sg. Popa, Poiana, Dobrean, Rusu, Vasinc, Trabalka. Au mai jucat: Lupșe, Himcinschi, Stoin, Duța. Antrenor: Flavius Sabau. LT Cermei: Mitrea – Cotoc, Gligor, Nistor, Suslak, T. Bodri, Varga, Vasile, Mihuța, Sulea, Copil. Au mai…

- Trei persoane, printre care un copil, au ajuns, marti, la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi, Silvia Bolohan, explozia a fost cauzata de o lampa de sudura.…

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale si tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii. Acestea sunt doar cateva dintre principalele nemultumiri ale romanilor cu privire la serviciile…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu este in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cantaretei de la noi.Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer.

- Mihai Traistariu s-a pregatit, pentru a noua oara, de cel mai ravnit show, si anume Eurovision. Acesta are foarte multa incredere in sine si abia asteapta sa faca un spectacol total pe scena.

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Cunoscutul cantaret canadian Michael Buble si sotia sa, actrita argentiniana Luisiana Lopilato, au anuntat ca asteapta cel de-al treilea lor copil. Dupa perioada de cosmar prin care au trecut cand baiatul lor cel mare in varsta de 4 ani, Noah, a fost diagnosticat cu cancer la ficat, cei…

- Este alerta epidemiologica in Motru, judetul Gorj, dupa ce un copil a murit de meningita. Dupa ce au fost stabiliti contactii din cadrul familiei, spitalului si colectivitatile frecventate de copil, Ministerul Sanatatii a anuntat ca s-au dispus masurile igienico-sanitare necesare. De asemenea, specilistii…

- Carmen Uscatu, directorul organizatiei Daruieste Viata, sustine ca unui copil cu cancer, internat la Institutul Clinic Fundeni din Capitala, i s-a refuzat decontarea unui citostatic de 4.000 de euro. Declaratia a fost facuta intr-o emisiune la Digi24.

- In raionul Glodeni a fost inregistrat primul caz de rujeola. Este vorba despre un copil de șapte luni care recent a fost impreuna cu parinții intr-o vacanța in Ucraina. Micuțul nu era vaccinat si este acum internat la spitalul municipal din Balți.

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- O batrâna de 65 ani si un copil de sapte ani au ajuns la Spitalul Municipal din Tecuci, dupa ce au fost loviti pe o trecere de pietoni din localitate de un sofer care nu le-a acordat prioritate, se arata într-un comunicat transmis joi, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Simona Halep, liderul mondial, a marturisit ca a abordat meciul cu germanca Angelique Kerber plina de incredere si s-a declarat emotionata de faptul ca va juca a treia finala de Grand Slam a carierei, precizand ca de aceasta data va face tot ce ii va sta in putinta ca sa castige.

- Simona Halep este in finala la Australian Open dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci foarte intens, tensionat, cu rasturnari de situatie, exceptional ca si o prima concluzie. Romanca a salvat si doua mingi de meci ale adversarei. Dupa 2 ore si 20 de minute de joc, dar…

- Un preot din Mures a creat o noua retea sociala. Ionel Neculai Darjan a facut un curs online dupa care a creat platforma tecunosc.ro. Momentan, reteaua are circa 2.000 de utilizatori, printre care si preoti. Unul dintre ei este tocmai din Constanta si vede in noua retea de socializare „un fel de Facebook…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- 15 refugiati sirieni, printre care si copii, au fost gasiti înghetati în timp ce încercau sa treaca printr-un lant muntos care serveste drept granita cu Liban, relateaza BBC. 13 cadavre au fost descoperite vineri si înca doua sâmbata, dupa ce zona…

- De multe ori, gesturile si vorbele pline de venin ale oamenilor sunt de neinteles. Mai ales daca vorbim despre persoanele mai in varsta, care ar trebui sa dea dovada de intelepciune si compasiune mai multa fata de semenii lor.

- Andreea Balan si George Burcea s-au intors din vacanta si sunt fericiti. Cantareata a marturisit ca isi doreste sa devina din nou mama. Mai mult, cei doi indragostiti „muncesc” deja la asta. Dupa ce s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor, artista a marturisit ca de cateva luni iși dorește sa…

- Actrita Gal Gadot, fost instructor in Fortele de Aparare Israeliene, a iscat controverse pe platformele se socializare dupa ce a purtat o rochie creata de un designer libanez, Elie Saab, scrie digi24.ro.

- Pentru prima data, savantii de la Indiana University School of Medicine au creat folicule de par din culturi ale celulelor stem. Noul studiu a presupus experimente pe soareci realizate in laborator.

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- Veniturile proprii ale bugetului Gagauziei in 2017 au crescut, in raport cu indicatorii din 2015, de doua ori și jumatate. Potrivit portalului Gagauzinfo.md, bașcanul autonomiei, Irina Vlah, a comunicat acest lucru la o conferința de presa dedicata rezultatelor din 2017. „Bugetul Gagauziei pentru anul…

- Moarte tragica pentru o femeie în vârsta de 56 de ani. Aceasta a decedat dupa ce a cazut de la etajul 12 al unui bloc de locuit din sectorul Ciocana, pe strada Mircea cel Batrân, scrie unimedia.info Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 17:00,…

- Are o fetița frumoasa foc și se gandește și la un al doilea copil. Connect-R a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil.

- Impreuna „Am facut o bucurie cu o jucarie!”, impreuna am pus pe chipurile copiilor un zambet, impreuna am creat o amintire de neuitat, impreuna am luminat Craciunul! Generozitatea turdenilor a

- Un copil nascut in peninsula ucraineana Crimeea a primit numele Bitcoin. Oleg, tata bebelusului, a declarat ca numele baiatului sau nu a fost ales intamplator. El spune ca datorita acestei monede virtuale, afacerile sale au progresat.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- De cand a devenit mamica, Ilinca Vandici și-a intarit și mai tare valorile despre viața și incearca sa faca tot posibilul ca fiul ei sa fie un copil echilibrat, care sa știe sa aprecieze ceea ce are in jur. Ilinca Vandici nu vrea un copil rasfațat. Ilinca Vandici, la Gala Elle Style Awards 2017 Ca orice…

- Cozmin Gușa a vorbit la Realitatea TV despre protestele care au loc in Capitala și in țara. „Nu cetațenii vor rezolva problema”, este parerea analistului care a comparat momentul de astazi cu cel de acum 28 de ani. „In 89 au fost importanți oamenii care au ieșit in strada, dar treaba au facut-o alții”,…

- Ȋnca din primele luni dupa apariția in peisaj a unei sarcini și a unui viitor copil, incep pregatirile firești pentru venirea pe lume a celui mic. Astfel, un carucior este adesea trecut pe lista de necesitați. In ce masura il considera unii util și necesar, in ce masura se pot lipsi de acesta, astazi…