Metoda de impozitare sau taxare a pensiilor speciale va fi gata până luni Metoda de impozitare sau taxare a pensiilor speciale va fi gata pana luni Foto: Arhiva. Guvernul va finaliza pâna luni, 5 august, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a anuntat, la o conferinta de presa la Botosani, ministrul muncii si al justitiei sociale, Marius Budai. Acesta sustine ca diminuarea pensiilor speciale va fi asumata prin rectificarea bugetara de saptamâna viitoare. Referindu-se la sporul de 15% acordat bugetarilor pentru conditii grele si vatamatoare de munca, Marius Budai a dat asigurari ca acesta nu va disparea. Premierul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

