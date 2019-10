Stiri pe aceeasi tema

- 'Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Catrinel Menghia este una dintre cele mai frumoase romance, cu o cariera de succes peste hotare, insa puțini sunt cei care știu despre cea mai grea perioada din viața ei. A fost inșelata de soț și a plecat din casa in care locuia cu acesta, cu mainile goale. Catrinel a vorbit pentru prima oara despre…

- Statiunea Mamaia a fost gazda Festivalului International de Bridge, care s-a desfasurat pe parcursul a doua saptamani, de la sfarsitul lunii august si pana la inceputul lunii septembrie. La eveniment, au participat cei mai buni jucatori de bridge din toata lumea. La concursurile principale, au luat…

- România va intra foarte curând în Spațiul Schengen, iar moldovenii care dețin cetațenie româna vor putea calatori în Statele Unite ale Americii fara viza. Veștile bune vin chiar de la comisarul responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetațenie al Uniunii…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…

- În tabara de la Beliș a Universitații Babes-Bolyai – gazda Aristoteles Workshop în acest an, cei 12 participanți din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria și-au întâlnit tutorii. Profesorii…