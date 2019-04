Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de la o școala din Timișoara au organizat un targ de jucarii, iar cu banii stranși vor plati ședințele de terapie de care are nevoie Alex. Nu este pentru prima data cand sar in ajutorul colegului lor. Acum trei ani au organizat prima campanie de acest fel.

- O analiza de sange pentru detectarea preeclampsiei va fi introdusa in Marea Britanie de Serviciul National de Sanatate (NHS) dupa ce un studiu a demonstrat ca aceasta poate ajuta la diagnosticarea mai devreme a acestei afectiuni survenite in timpul sarcinii, cu potential letal, relateaza marti Press…

- Cercetatorii de la NIH au descoperit, printr-un nou studiu, ca atunci cand varsta biologica a unei femei este mai mare decat cea cronologica, aceasta este supusa unui risc mai mare de a dezvolta cancer de san, potrivit www.eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. Varsta biologica se estimeaza cu ajutorul…

- Anuntul a fost facut public la Barcelona, acolo unde are loc targul MWC. Preluarea include un numar de peste 4.000 de angajati, care activeaza in 20 de locatii din Germania, Romania, Statele Unite ale Americii, Mexic si China. „Consolidarea competenței noastre in domeniul antenelor…

- O mama criminala și-a invoit copiii de la școala ca sa ii omoare. Femeia din Statele Unite ale Americii avea probleme mintale, iar anchetatorii susțin ca este posibil ca ea sa fi considerat ca iși protejeaza cele trei fiice de ceva.

- Adolescentii care consuma canabis prezinta un risc mai ridicat de a suferi de depresie si ganduri suicidare cand ajung la varsta adulta si ar trebui avertizati in legatura cu aceste riscuri de catre parinti si medici, au avertizat miercuri cercetatori de la Universitatea Oxford din Marea Britanie si…

- Tari in care bacsisul se pune pe nota de plata, dar e cuviincios sa mai lasi si peste: Italia, Elvetia, Columbia, Egipt, Bolivia, arata un comunicat al Consiliului National al Intreprinderilo Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Tari in care bacsisul este inclus in nota si nu se asteapta nimic…