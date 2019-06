Stiri pe aceeasi tema

- Știați ca meduzele sunt 99% apa? Dar ca apa de mare ingheața la -2 grade Celsius? Cateva fun facts despre apa, prezentate de Bogdan, Shurubel și Ionuț: Și inca un fun fact: știați ca puteți sa beți liniștiți apa de la robinet, chiar aici, in Romania, fara sa pațiți nimic? Ba mai mult, sa aiba... View…

- Hate-ul e o problema reala in societatea de astazi, așa ca Sprite te incurajeaza sa #ramaifresh. Adevarul este ca se da cu hate in toate direcțiile. In Romania, pe primul loc intre țintele hate-ului este aspectul fizic (33%), și trasaturi legate de el, cum ar fi: a avea o greutate corporala mare sau…

- Ai auzit ca, pana in 2050, oceanele vor conține o cantitate mai mare de plastic decat de pește? Bogdan, Shurubel și Ionut dezbat subiectul in direct in matinalul Virgin Radio Romania: Daca faci parte dintre cei ce se gandesc la binele planetei, poți face un gest mic, cu impact mare: in loc de sticlele…

- Bogdan, Shurubel și Ionut au facut o lista cu lucruri scumpe și …exagerat de scumpe, ajungand pana la situația in care o sticla de apa intr-un ambalaj cu cristale Swarovski se comercializeaza in SUA la prețul de…90 de dolari ! Revenind cu picioarele pe pamant, la noi in Romania putem consuma apa de…

- In preajma zilei de 8 iunie – Ziua Mondiala a Oceanelor – matinalii Bogdan, Shurubel si Ionut au impartasit cu ascultatorii cateva metode prin care pot avea grija de cea mai importanta resursa a viitorului: APA. Iata ce-am aflat: – daca oprești apa atunci cand te speli pe dinți, poți salva pana la 10.000…

- Handbalistele de la CSM București au dat startul campaniei “RESPIR”, organizate in contextul Zilei Internaționale a Astmului, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț, alaturi de colegele Alexandra și Vio au facut un meci demonstrativ cu echipa de campioane a Romaniei. In echipa Virgin Radio Romania a venit și…

- Intens! Așa a fost live-ul Carla’s Dreams din aceasta dimineața, de la Virgin Radio Romania. Daca l-ai ratat in direct la Virgin Radio Romania și pe pagina de Facebook, da-i un play pe virginradio.ro. Chiar in dimineața in care au stat de vorba cu ”Sergiu” de la Carla’s Dreams , Bogdan, Shurubel și…

- Cine se gandea ca de la discuția de luni, dintre Bogdan, Shurubel, Ionuț și ascultatorii Virgin Radio Romania, se va ajunge aici?! Dupa ce au auzit poveștile de la inceputul saptamanii, azi, a venit provocarea suprema. Dar nu oricum! Hell Active sare in ajutorul lui Bogdan și cauta un partener de cursa,…