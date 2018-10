Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul pentru Copii ”Sf.Maria” din Iași pregatește primul compartiment de ingrijiri pliative pediatrice. In prezent, Secția de ingrijiri palitive pediatrice funcționeaza cu doar cateva paturi in timp ce pacienții așteapta zile in șir pana primesc un loc la tratament. La Iași se vor pune bazele primului…

- „La data de 11 septembrie, politistii Municipiului Iasi au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca in noaptea de 10 spre 11 seeptembrie ar fi fost contactata telefonic de persoane necunoscute care s-ar fi folosit de nume si calitati mincinoase si sub pretextul ca nepotul sau ar fi fost victima…

- Accidentul rutier petrecut la Iași a implicat doua victime, de 9 si 7 ani. La fata locului au intervenit un echipaj de la ambulanta si un echipaj SMURD. Copilul de 9 ani era in stop cardiorespirator, cu politrauma, soc cu multiple fracturi, fractura de bazin, factura de femur, cu oprire cardiaca…

- Un barbat de 33 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce politistii au stabilit ca acesta a inselat doua batrane de 87 si 88 de ani, cu diverse sume de bani, prin metoda "accidentul", scrie Agerpres.Potrivit IPJ Dolj, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat, luni,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- Doi barbați au murit într-un accident care a avut loc în timpul nopții de vineri spre sâmbata, pe DN 17, în comuna Șcheia, din județul Suceava. Cei doi mergeau pe drumul național când au fost spulberați de o mașina în care se afla o familie cu doi copii. Purtatorul…

- La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 02.00, polițiști din cadrul Politiei municipiului Buzau au fost sesizati despre faptul ca o femeie in varsta de 80 de ani, din localitate, ar fi fost inselata de o persoana necunoscuta prin metoda „accidentul”. De indata au fost luate masuri operative, iar persoana…

- A fost transportat de urgenta cu un elicopter SMURD la Iasi, care l-a luat din camp, de pe drumul Glodeni - Garbesti, iar dupa ce i-a fost administrat un tratament antialergic a fost stabilizat si redirectionat catre Spitalul de Copii „Sf. Maria" pentru continuarea tratamentului si pentru supraveghere…