Metoda absolut șocantă folosită de un bărbat să scape de constipație. Medicii au rămas fără replică Un barbat a incercat sa scape de constipație folosind o metoda la care puțini s-ar fi gandit. Din nefericire, a ajuns de urgența la spital și a fost operat. Omul iși bagase in anus un … țipar viu, la indemnul unor prieteni. Neobișnuita intamplare a avut loc recent in China iar pacientul in varsta de 49 de ani a fost operat de urgența. Medicii i-au extras peștele din colon, iar barbatul le-a spus ca l-a inghițit. Cum medicii n-au crezut ca l-ar fi putut inghiți intreg, a recunoscut ca și l-a bagat in anus in incercarea de a scapa de constipație . Peștele avea o lungime de peste 50 de centimetri,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

