Metigla, investitii de peste 6 milioane de euro Dupa ce a trecut recent printr-un amplu proces de rebranding, schimbandu-și denumirea din Coilprofil in Metigla, compania belgiana specializata in producția de invelitori și sisteme metalice a finalizat prima etapa a unui program de investiții in valoare de peste 6 milioane Euro. Pana in acest moment, o parte din aceasta suma a fost direcționata atat catre achiziția de roboți industriali, care vor simplifica și fluidiza procesele de producție si livrare, cat și catre lansarea de noi produse in divizia Rezidential. Citeste articolul mai departe pe incomemagazine.ro…

Sursa articol si foto: incomemagazine.ro

