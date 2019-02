Ordonanta de Urgenta 114/2018 a determinat investitorii sa amane proiectele din Romania pana la clarificarea situatiei, iar unii dintre ei s-au aratat foarte contrariati de aceasta masura a Guvernului, intrucat pana acum considerau Romania o tara stabila, a declarat, marti, Calin Metes, vicepresedinte al Franklin Templeton, managerul de fond al Fondului Proprietatea (FP), intr-o conferinta pe teme energetice. El a inceput prin a raspunde la intrebarea daca Fondul Proprietatea are de gand sa vanda participatia de 20% la Hidroelectrica, in contextul in care, anterior, tot marti, Doru Visan, secretar…