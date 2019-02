Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de ninsori puternice va lovi Romania! Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea, valabila in aproape toata tara. Ce ne asteapta in zilele urmatoare. Meteorologii au emis o informare de ninsori si vant in toata tara, valabila de maine dimineata pana miercuri dupa-amiaza.

- Duminica dimineata este ger, local, apoi se incalzeste, astfel ca in regiunile vestice maximele vor deveni normale pentru aceasta data, scrie realitatea.net.Cerul va fi variabil si pe arii restranse, mai ales in sud si in est este ceata sau nori josi, stratiformi. Vantul sufla slab si moderat,…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor crește puțin pâna la finalul acestei saptamâni, la Cluj.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemena, cerul va fi predominant noros.Vineri, vremea se mai încalzește,…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Se anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani. Potrivit ANM, in saptamana 19-25 noiembrie, temperatura…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Vremea anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani!Potrivit ANM, in saptamana 19-25…

- Meteorologii au emis o informare potrivit careia, incepand de vineri dimineata si pana duminica la pranz, vremea va fi rece in toata tara, chiar deosebit de rece in est si sud-est, unde vor fi si intensificari ale vantului. In zonele estice, sudice si centrale vor fi precipitatii slabe, sub forma…

- Vremea 13 noiembrie 2018 aduce temperaturi scazute in aproape toata țara și șanse ridicate de ploaie in unele regiuni. Totuși, in vestul țarii, cerul va fi insorit. Prognoza meteo anunța o media a temperaturilor maxime cuprinsa intre 5 și 8 grade Celsius și minime ce vor varia intre 0 și 3 grade. Sunt…

- Vremea 7 noiembrie 2018 se racește considerabil, in unele temperaturile ajungand noaptea la 0 grade Celsius. Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea. Temperaturile scad in aproape toata țara, iar vremea 7 noiembrie 2018 se prezinta destul de mohorata in unele zonele. Valorile termice vor varia…