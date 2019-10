Stiri pe aceeasi tema

- EXAMENE…Conducerea Serviciului de Permise si Inmatriculari Auto Vaslui aduce vesti bune pentru viitori soferi. Si asta dupa ce, incepand cu 1 noiembrie, vasluienii care termina scolile de soferi pot sustine examenul teoretic (“sala” – n.r.) fara o programare on-line. De asemenea, daca acestia reusesc…

- Vești de ultim moment de la meteorologi. Anomalie in țara noastra, in perioada imediat urmatoare, asta pentru ca Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat temperaturi cu mult peste limita normala a datei in care ne aflam.

- Gata! Toamna isi ia rolul in serios si pune stapanire pe Romania! Meteorologii au emis un cod galben de ploi insotite de vant si descarcari electrice, valabil pentru mai multe zone din tara, pana la ora 15:00.

- Continua vestile proaste din partea meteorologilor! Toamna isi ia rolul in serios, astfel ca in urmatoarele ore sunt asteptate ploi, chiar sub forma de vijelii, in mai multe zone din tara.

- Cod galben de inghețuri la pentru data de 20 - 22 septembrie. Meteorologii anunța ca in orele nocturne și ale dimineții la suprafața solului se prevad inghețuri.Totodata, aceștia anunța ca pe data de 21 septembrie izolat in aer se prevad inghețuri cu intensitatea de -1..-2°С.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o informare meteorologica. Se anunta ploi si vant puternic.Cod galben in nord vestul tariiIn intervalul 09 septembrie, ora 11:00 ndash; 10 septembrie, ora 03:00, instabilitatea atmosferica se va accentua in Banat, Crisana, Maramures si in vestul…

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare cod galben de ploi torențiale, intensificari ale vantului și izolat grindina. In perioada 31 iulie, ora 23.00 – 01 august, ora 11.00. Și județul Argeș se afla sub avertizare. In intervalul menționat, in Crișana, cea mai mare parte a Munteniei…