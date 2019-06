Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta o noua noapte cu fenomene extreme, caracterizata in mai bine de jumatate din tara de vijelii, cantitati foarte mari de apa si pe alocuri descarcari electrice si caderi de grindina. La aceasta ora e in vigoare un cod galben, iar de duminica seara acesta se va extinde, in timp ce multe…

- Meteorologii anunța ca furtunile vor face prapad, in urmatoarele ore, in cea mai mare parte a țarii. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde ANM instituie cod portocaliu pana sambata, la ora 10.00.

- Meteorologii au emis pentru județul Alba averizare de COD PORTOCALIU de vreme rea, valabil in intervalul orar 20:00-21:30, pentru data de marți, 28 mai. Se vor semnala: averse torențiale care vor cumula 35 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descarcari electrice, vijelii.…

- Meteorologii au emis sambata o atentionare nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii pentru judetul Suceava pana la ora 16,00, precum si atentionari Cod galben pentru 36 de judete. Astfel, in...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologica de ploi torențiale, vijelii și grindina, valabila pentru toata țara pana vineri seara.Potrivit informarii meteorologice, incepand de joi, ora 12.00, pana vineri, ora 22.00, vor fi perioade in care se vor semnala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atenționari cod galben de vijelii, pentru județe din mai bine de jumatate de țara, valabile pana marți dimineața, la ora 06.00, potrivit Mediafax.Prima atenționare cod galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 16.00,…

- Se anunta trei zile cu furtuni foarte puternice in toata tara. Pana miercuri la ora 09.00 vom avea parte de instabilitate atmosferica accentuata in toata tara. Meteorologii prognozeaza caderi de grindina de mari dimensiuni si vijelii puternice. In sud-estul tarii, in zona Baraganului, cantitatile de…

- Meteorologii au transmis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete va fi cod galben, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la 40 de litri pe metru patrat, conform Mediafax.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…