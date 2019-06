Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni instabila in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, vineri, 31 mai, instabilitatea atmosferica va…

- Vremea rea pune stapanire pe toata tara. Meteorologii au anuntat ca instabilitatea atmosferica se va mentine in majoritatea regiunilor tarii pana in 3 iunie. De joi la pranz, va fi in vigoare o avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina in Maramures, Moldova,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa fie instabila, pana marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii fiind prognozate ploi torentiale... The post Avertizare meteo: Ploi torentiale si grindina in aproape toata tara. Pana cand va dura vremea instabila appeared first on Renasterea banateana…

- Salvatorii de la ISU București-Ilfov sfatuiesc populația sa nu iasa afara din case pe durata intervalului în care au fost anunțate ploi torențiale, grindina și descarcari electrice. . „Întrerupeți activitațile în aer liber; Adapostiți-va în locuințe sau în alte…

- Meteorologii au emis, duminica, o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, pana miercuri dimineata la ora 9.00. Se vor semnala ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina. Vremea se va raci accentuat, iar la munte va ninge. In Bucuresti, se vor inregistra…

- Sambata, va intra in vigoare un cod galben de ploi valabil pentru 25 de județe, inclusiv in Capitala. Incepand cu ora 12:00 va intra in vigoare și un cod galben de inundații. Inca de vineri,...

- meteorologii au anuntat ca astazi vremea va fi calda, dar instabila prognozeaza meteorologii pentru azi. Va ploua in partea de vest a tarii unde se vor semnala si descarcari electrice. Vremea devine instabila de sambata seara cand sunt prognozate ploi ...