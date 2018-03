Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Meteorologii anunta ca va fi polei in majoritatea zonelor tarii, in weekend, dar ca temperaturile vor creste usor in partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. In Capitala va fi innorat, precipitatii mixte, iar temperaturile variaza intre 4 si -9 grade.

Meteorologii au emis, joi dupa-amiaza, o alerta de precipitații și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si...

Meteorologii au anuntat temperaturi extrem de scazute pentru noaptea ce urmeaza si pentru ziua de joi, in vestul tarii.

- Riscul de producere a unor avalanse este insemnat in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, miercuri, peste doi metri grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan, potrivit datelor comunicate de Serviciului Public Judetean Salvamont Arges. Directorul Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a anuntat ca stratul…

- Vremea nefavorabila a produs efecte in 26 de judete si in Capitala, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri…

- Pentru Dobrogea urmeaza cea mai grea zi din aceasta iarna. Locuitorii din judetul Constanta in special sunt avertizati ca vor traversa in 16 ore toate fenomenele meteo extreme ce s-au manifestat de duminica incoace. Ciclonul polar va lovi violent sudul Dobrogei in cursul noptii de marti spre miercuri.

- Meteorologul Gabriela Bancila a prezentat , la Antena 3, noile detalii cu privire la vreme. ”Pentru partea de sud-est a țarii, dar și partea estica și centrala a Munteniei, fenomenele sunt in intensificare din perspectiva abundenței ninsorilor. Vantul se va intensifica, iar asociate cu ninsoarea…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala…

- Meteorologii au emis astazi doua avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, in intervalul 25 februarie ora 03.00 ndash; 01 martie, ora 10.00 va fi cod galben de frig in mai multe judete. Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor…

- Gerul pune stapanire pe țara noastra incepand de duminica, atunci cand valorile termice vor scadea pana la -20 de grade Celsius, in mai multe regiuni din țara. Cel mai frig va fi la munte și in zonele joase.

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, respectiv pentru intervalul 19 februarie – 4 martie. Valorile de temperatura vor avea mici...

- Primul apel a fost primit pentru salvarea unei persoane din Bucuresti care a ramas blocata pe un traseu neschiabil, intre Cota 2000-Cota 1500, in zona Canionului Pelesului din Muntii Bucegi. Ulterior, pe acelasi traseu au ramas blocati alti doi schiori. "Primul a ramas blocat cu schiurile…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele ore vremea va fi inchisa, cu cer noros si cu precipitatii, in special sub forma de ninsoare, in mai multe regiuni ale țarii. Deocamdata, nu au fost insa emise avertizari de fenomene periculoase.

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica, incepand de marti seara, urmand a se inregistra precipitatii insemnate, in cea mai mare parte a tarii, pana joi la pranz. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Dupa o saptamana cu temperaturi de primavara, ploile vor fi prezente in a aproape toata tara. De asemenea, acestea vor fi insotite si de o racire a vremii. Potrivit Mirelei Polifronie, meteorolog de serviciu, in urmatoarea perioada temperaturile se vor situa in limitele normale pentru aceasta perioada,…

- De aseara la munte au inceput ninsorile, iar vantul a avut intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. Turistii sunt avertizati sa nu se avante prea tare pe munte si sa respecte avertizarile meteo care se vor mentine pana luni seara. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in zona…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Specialistii avertizeaza! Astazi, in Muntii Fagaras, a avut loc o avalansa mare, la altitudini de peste 1750 de metri. Exista posibilitatea ca noi avalanse sa se produca, de aceea este bine ca turistii sa nu se aventureze in zonele restrictionate.

- O avalanșa de mari dimensiuni s-a petrecut, vineri seara, in munții Fagaraș, la altitudini de peste 1750 de metri. Meteorologii au declarat ca riscul de producere a noi avalanșe in aceasta zona se menține ridicat.

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Vremea schimba foaia și in Capitala, asta dupa ce bucureștenii s-au putut bucura de cateva zile cu temperaturi care au ajuns și pana la 10 grade Celsius. De duminica, insa, apar precipitațiile, gerul, iar meteorologii avertizeaza ca va ninge abundent.

- Meteorologii au emis o alerta de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, viscol si polei, valabila pana miercuri seara, la ora 20.00. Precipitatiile vor continua si in noaptea de miercuri spre joi spre vineri in estul, sud-estul si centrul teritoriului, transformandu-se in lapovita si ninsoare,…

- Violeta Stoica O noua avalanșa care s-a produs pe Valea Coștilei a diminuat șansele salvamontiștilor prahoveni de a gasi trupul acoperit de zapada al tanarului alpinist bucureștean disparut la finalul saptamanii trecute. Salvatorii montani s-au intors, ieri dimineața, in Valea Coștilei din Munții Bucegi,…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Din aceasta noapte, iarna pune stapanire pe cea mai mare parte din țara! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara.

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, racire. Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat,…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit, potrivit Romania TV. Vremea mai calda de la inceputul…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania Sud anunta ca s a semnalat o avalansa…

- Meteorologii sibieni avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Fagaras, unde doi turisti au fost surprinsi sambata de una dintre cele zece avalanse care au avut loc in judetul Arges. In urmatoarele 24 de ore sunt posibile avalanse…

- Chiar daca acum trecem printr-o perioada neobișnuit de calda, meteorologii ne spun sa nu ne bucuram prea devreme: urmeaza ger de pana la -20 de grade, in Romania. Vremea va ramane calda pana la jumatatea lunii ianuarie, dar in februarie va fi iarna autentica, avertizeaza meteorologii. „Gerul Bobotezii”…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- America de Nord este lovita de zece zile de un val de frig extrem, de origine polara, dar asta nu e nimic pe langa ce urmeaza. Meteorologii avertizeaza ca se apropie un ciclon deosebit de sever, pe care presa de peste ocean l-a botezat deja „ciclonul-bomba”, care va aduce și mai mult frig.

- Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de trei pe o scara de la unu la cinci, adica ”risc insemnat”. La altitudini mai mici, riscul este moderat si continua sa fie asa pana joi, la ora 20.00.

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat.

- Meteorologii au transmis, luni, ca riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras, unde, la altitudini de peste 1.800 de metri zapada masoara peste un metru.

- Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntiir Bucegi si Fagaras este insemnat. La Balea Lac si Varful Omu zapada are aproape un metru.

- Meteorologii ofera informații de ultima ora. Aceștia anunta ca riscul producerii unor avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Bucegi si Fagaras este insemnat și se va menține pana duminica la ora 20:00.

- „Risc insemnat” de avalansa in masivele Fagaras si Bucegi in urmatoarele ore. Avertizarea meteorologilor este valabila de sambata de la ora 20.00, pana duminica la aceeasi ora. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini mai mari de 1.800 de metri,…

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare. Salvamontistii cer turistilor care practica sporturi de iarna sa solicite informatii despre starea traseelor si sa fie echipati.

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare, pana marti seara, din cauza incalzirii vremii. Salvamontistii le cer turistilor sa evite sporturile de iarna in zonele vizate."Meteorologii de la Serviciul de prognoza regionala Sibiu au emis…