- Dupa ce iarna s-a prelungit pana spre sfarsitul lunii martie, luna aprilie se anunta una ploioasa. Cel putin asa arata prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. Pe de alta parte, estimarile mai arata ca vara anului 2018 ar putea fi cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat.Citește și: Una dintre angajatele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, în acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decât ar fi normal, urmând ca, de luni, vremea sa

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 21 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul mentionat vremea se va mentine deosebit de rece, cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea in mai multe judete din Romania, in urmatoarele ore. Vor fi precipitatii mixte, ceata si izolat depuneri de chiciura sau polei. Astfe...

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie 2018, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent…

- Meteorologii estimeaza, pentru intervalul 19 martie - 1 aprilie, un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent sub forma de ploaie, vor reveni la nivelul intregii tari dupa data de 26 martie, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila pana marti, la ora 21:00, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitatii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vântului și racire accentuata, care a intrat în vigoare duminica dimineața. Capitala și 32 de județe se afla sub cod galben. Meteorologii anunța ca începând de duminica…

- Cod galben de ninsori și viscol, in sud-est, pe 18 martie. Dupa codul galben de ieri, valabil pentru vestul țarii, acum a intrat in vigoare cel emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie, valabil pentru zona de sud-est a țarii. Astfel, duminica, 18 martie – in intervalul orar 08.00-23.00,…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani si, de asemenea, au dezvaluit cand vine primavara, cu adevarat. “Organizatia Meteorologica Mondiala a emis o alerta privind evolutia valului de frig ce va cuprinde Europa in perioada urmatoare, pana spre 26 martie. Uterior, temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta la acest final de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 16 martie, un nou cod galben. Potrivit atenționarii meteorologice, duminica, 18 martie, intre orele 08 – 23 vor fi precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, racire accentuata. In intervalul menționat vor fi precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca va urma o saptamana de ninsori, lapovita si temperaturi extrem de scazute. Daca astazi vor fi chiar și 18 grade in termometre, de duminica vremea se schimba radical. Meteorologii anunța temperaturi negative și ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Deși parea ca primara s-a instalat in forța, meteorologii anunța ca acest lucru se va schimba radical, incepand cu acest weekend. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca un val de aer polar va traversa Romania in zilele ce urmeaza, aducand temperaturi negative. Vremea se va strica incepand…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Vot fi fenomene tipice sfarsitului de primavara, chiar inceputului ...

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala de…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- Timișoreni, pregatiți hainele groase și cizmele imblanite. Meteorologii anunța ca, la sfarșit de iarna, vor fi inregistrate temperaturi foarte mici in intreaga țara, inclusiv in Banat. De asemenea, va incepe sa ninga incepand de astazi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu si in judetul Caras-Severin.

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 19 februarie - 4 martie. Deși primavara se apropie cu pași repezi, urmatoarele doua saptamâni vor fi marcate de perioade geroase, temperaturile putând atinge și minus…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 5 -18 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani (5 – 18 februarie) o vreme ce se va incadra, in general, in mediile multianuale ale perioadei din calendar,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile scad pâna la 5-6 grade, dar vor ramâne peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea menținându-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam în cazul unor schimbari bruște de temperatura.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem…

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie, dar si intre 6 si 9 februarie, in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte),…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie-4 februarie, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza ca in urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi in creștere și pot sa atinga chiar și 8-9 grade celsius. Vom avea parte și de precipitații,…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere. Intervalul va debuta cu temperaturi relativ…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de pe 12 ianuarie, ora 22.00 pana pe 14 ianuarie, ora 16.00. Meteorologii anunta racirea vremii, a fost emisa o atentionare de vant si ninsoare in mai multe regiuni…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Meteorologii anunța cod galben de vant pentru cea mai mare parte a judetului Timis. ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) care atentioneaza ca se vor inregistra intensificari ale vantului, rafalele depașind 55 – 65 de kilometri pe ora. Avertizarea a fost emisa pentru astazi, in intervalul orar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cea mai recenta prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile. Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie. Vremea va fi…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), informeaza...