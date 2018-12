Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare de Cod portocaliu de ninsoare puternic viscolita a fost emisa, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Aceasta este valabila in urmatoarele ore intr-un județ din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ninsoare si viscol, valabila in zona montana a judetului Caras-Severin, pe durata urmatoarelor...

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza actualizata pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 18 - 30 decembrie 2018. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Craciun.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ninsori, valabila pentru judetele Olt si Valcea, pana astazi, la ora 15.00. Zone vizate de ninsori abundente: – Intreg județul Olt; – Județul Valcea: zona de munte; Ramnicu Valcea, ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod portocaliu de viscol pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges si Dambovita, valabila pana luni, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, in cele trei judete, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala viscol,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, sambata, atentioarea cod portocaliu de ninsori pentru mai multe judete din vestul, sudul si centrul tarii, pana duminica, la ora 12. Si codul...

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari de Cod portocaliu și Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori viscolite și spulberate, valabile in urmatoarele ore, in mai multe zone ale țarii.