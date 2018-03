Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de iarna autentica ne da batai de cap in continuare. Meteorologii anunta inca un episod de fenomene severe, ce se vor manifesta violent in sud-estul tarii. Este vorba despre un val de ninsori consistente, ger cumplit si polei.

- Meteorologii estimeaza, pentru intervalul 19 martie - 1 aprilie, un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, in unele zone, temperaturile vor fi mult sub limita normala a acestei perioade. COD GALBEN in intervalul 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ;…

- În weekend, va fi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi pâna la 9 grade mai ridicate fața de norme, a precizat, pentru agenția de presa Mediafax, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „Va fi vreme deosebit de calda…

- In weekend, va fi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi pana la 9 grade mai ridicate fata de norme, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru opt judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10.00 sunt sub cod galben...

- Urmatoarele doua saptamani (5 – 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- Temperaturile vor creste in toata tara, incepand de miercuri, maximele ajungand pana la 16 grade, in Banat, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Deși incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, dupa gerul polar care a lovit Romania, exista conditii pentru formare a poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie…

- Meteorologii au precizat cum va fi vremea in primavara anului 2018. Conform estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), ne așteapta 3 luni cu precipitații semnificative. In luna mai va ploua cel mai mult.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis informarea Avertizarea Cod Portocaliu pentru perioada 25 februarie, ora 03.oo, 1 martie, ora 10.00.In acest interval frigul va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru…

- Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua saptamani.…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Media temperaturilor maxime si minime va fi fluctuanta in urmatoarele doua saptamani (12 – 25 februarie) la nivelul intregii tari, in timp ce probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor pe arii relativ extinse va fi mai mare pe 13 – 15 februarie si, ulterior, dupa 17 februarie, releva prognoza Administratiei…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Prognoza meteo, optimista Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamâni (5 - 18 februarie) o vreme ce se va încadra, în general, în mediile multianuale ale perioadei din calendar, cu temperaturi în scadere fata de cele înregistrate în ultimele…

- Afla prognoza meteo pentru intervalul 5 – 18 februarie! Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani, temperaturi in scadere fața de cele inregistrate in ultimele zile, dar și cu precipitații aproape in fiecare zi, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Banat…

- Prognoza meteo pentru weekendul 3-4 februarie 2018. Meteorologii anunța ca vremea se strica incepand de vineri seara, de la ora 22. A fost emisa o informare de vreme rea, valabila pana duminica, 4 februarie, ora 20. In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, se vor semnala intensificari…

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 29 ianuarie-11 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- Vreme de primavara, in mijloc de iarna! Meteorologii anunta o vreme surpinzator de calda. Vorbim despre temperaturi care vor ajunge pana la 16 grade Celsius.Prognoza meteo 29 ianuarie 2018...

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie- 7 februarie. Meteorologii sustin ca in primele 3 zile de prognoza valorile termice diurne vor fi in limite normale pentru aceasta perioada, iar media lor va fi de 2...3 grade. Pana la inceputul lunii februarie…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele zile vor fi dominate de temperaturi scazute, cu maxime apropiate de limita inghețului in majoritatea regiunilor. Ulterior, mercurul va urca in termometre pana la valori apropiate de 10 grade Celsius, la orele pranzului. Prognoza meteo pentru intervalul 22 ianuarie…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. La Buzau sunt anunțate precipitatii mixte moderate cantitativ, sambata si duminica, precum si revenirea ninsorilor. Prima avertizare va intra in vigoare vineri seara, la ora 20:00 și va expira…

- Prognoza meteo | Cum evolueaza vremea in urmatoarele zile Potrivit datelor furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie, in urmatorul interval, cerul va fi mai mult innorat si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ploaie - ziua si predominant ninsori noaptea. Vineri, în vestul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere. Intervalul va debuta cu temperaturi relativ…

- Vremea se indreapta de la jumatatea saptamanii, insa, deocamdata, temperaturile deosebit de scazute ne dau batai de cap. Meteorologii spun ca abia de joi incep sa creasca temperaturile si se va simti o ameliorare termica.

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.Conform Administratiei…

- Ultima jumatate a lunii ianuarie va fi caracterizata de o evoluție sinusoidala la nivelul temperaturilor. Meteorologii anunța ca, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci pentru scurt timp, apoi temperaturile vor crește pentru cateva zile, urmand ca spre finalul intervalului 15-28 ianuarie sa…

- Vremea va continua sa fie oscilanta pe durata urmatoarelor doua saptamani, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru intervalul 15 - 28 ianuarie, publicata luni.

- Vremea incepe sa se raceasca mai ales in regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la aceasta data.Concret, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 grade in Moldova si 9 grade in Banat si Crisana, iar cele minime se vor situa intre -8 grade in…

- Meteorologii prognozeaza vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, astfel ca sambata, de Boboteaza, si duminica, de Sfantul Ioan, maximele vor atinge chiar si 15 grade in unele zone ale tarii, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM)…

- Temperaturile minime in urmatoarele doua zile vor fi peste cele normale in aceasta perioada si nu vom avea nici ger, nici ninsori, a declarat vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru trei luni. Iata cum va fi vremea in ianuarie, februarie și martie: Ianuarie Temperaturile medii ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Precipitațiile totale lunare vor fi apropiate…

- Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie. Regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie arata ca vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tari. Spre…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru sfarsitul acestui an si prima saptamana din 2018, in regiuni din tara. In Transilvania si la munte, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Sunt posibile precipitatii sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie arata ca vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tari. Spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Prognoza meteo pe trei luni. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, mai exact pana in luna martie 2018. Potrivit specialistilor, vom...