- Vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a țarii, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați pe arii restranse in zone de campie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 și 34 grade, iar cele minime intre 11 și 23 grade. Cerul…

- Banatul se numara printre regiunile care vor fi afectate de un val de caldura de astazi si pana vineri, conform unei informari DSU (Departamentul pentru Situatii de Urgenta). De asemenea sunt anuntate si ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare…

- Vremea o ia razna in vestul țarii. In județul Arad a fost emis un cod roșu meteorologic, fiind așteptata grindina de dimensiuni medii și posibil mari. In același timp, aversele vor depași chiar și 45-50 l/mp, fiind așteptata vijelie puternica. De altfel, locuitorii au primit un mesaj de tip RO-ALERT,…

Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari temporar accentuate, iar cu precadere in regiunile estice, sud-estice, nordice

- Vremea devine instabila. Vor fi averse, fenomene electrice și vijelii in majoritatea zonelor. In intervale scurte de timp, cantitațile de apa ar putea depași 30 de l/mp in special in Oltenia și Banat.

- Vremea continua sa fie temporar ploioasa pe parcursul zilei de marți, conform prognozei meteo emisa de ANM. Vremea ANM . Condițiile de ploi slabe sau moderate insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului vor marca prognoza meteo pentru ziua de marți. Maximele vor avea valori termice…

- VREMEA. Vremea va continua sa se incalzeasca in cea mai mare parte a tarii, dar valorile termice diurne vor fi in continuare mai scazute decat normele perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate ziua in jumatatea de vest a tarii si vor fi averse, mai ales dupa-amiaza si seara,…

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti.