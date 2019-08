Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța, pentru ziua de sambata, vreme instabila cu averse și descarcari electrice, iar de duminica deși ploile dispar, temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale, informeaza reprezentanții ANM.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista…

- Sambata se anunta ploi in Banat si Crisana. Vor fi maxime de 33 grade in Moldova, 32 in Maramures, 33 in Crisana, 34 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea. La Iasi vor fi 32 grade Celsius. Si pentru duminica vestile sunt asemanatoare in privinta temperaturilor,…

- Atentionare de cod galben de averse, vijelii si grindina Foto: Agerpres. Vremea instabila si astazi. Meteorologii au activat din nou, la prânz, o atentionare de cod galben de averse, vijelii si grindina, valabila pentru 37 de judete. Detalii are Oana Paduraru, de la Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru „manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate”. Alerta este valabila de la ora 12.00 pana la ora 23. „In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova,…

- Vremea ramane foarte capricioasa. Și azi, aproape intreaga țara va fi sub cod galben de furtuni. Codul galben a fost emis pentru intervalul orar 12.00 - 23.00, informeaza ANM. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local in Oltenia…

- Miercuri, pana la ora 23.00, sunt anuntate conditii de vreme rea pentru aproape toata tara, inclusiv judetul Alba, fiind Cod Galben de furtuna. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local in Oltenia și Dobrogea vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo CODA GALBEN de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe judete din Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Crișana, Banat și Maramureș. De asemenea, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic si instabilitate…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…