Stiri pe aceeasi tema

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews.

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 și 40 de grade Celsius in Franța și Italia,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea se menține deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, o scadere a temperaturilor urmand sa se inregistreze incepand de luni. Valorile termice inregistrate in ultima vreme depașesc cu 7-8 grade limitele normale ale perioadei, spun meteorologii, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 12 iunie, vreme frumoasa. De menționat de pana la data de 16 iunie se anunța Cod galben de canicula pe intreg teritoriul republicii. Maxima termica va urca pana la 33 de grade Celsius.

- In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- Vremea continua sa fie capricioasa, iar manifestarile de instabilitate atmosferica fac ravagii in țara. Meteorologii spun ca și in luna iunie trebuie sa ne așteptam la fenomene extreme. In mai multe regiunile ploile torențiale au produs inundații iar in unele zone s-au semnalat caderi de grindina. ANM…

- Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, noaptea trecuta au fost inregistrate ingheturi la sol pe tot teritoriul tarii. Cel mai frig a fost insa, la Baltata, Criuleni, unde termometrele au indicat -7 grade Celsius.