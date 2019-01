Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat duminica faptul ca la inceputul saptamanii vremea va fi rece, iar temperatura maxima va fi intre -9 si 1 grad. Incepand cu 7 ianuarie vremea devine anormal de rece in aproape toata țara. Norii vor fi prezenți prin jumatatea de est a tarii, unde va mai ninge slab. Vantul va sufla…

- De Moș Nicolae, pe 6 decembrie, vremea va fi rece, geroasa noaptea mai ales in centrul si in nordul tarii. Prognoza meteo anunta temperaturi chiar si de minus 16 grade in cursul noptii. In Bucuresti, ziua, vor fi maximum 3 grade Celsius. Joi, 6 decembrie, cerul va fi variabil in cea mai mare…

- Prognoza meteo anunța temperaturi scazute joi de Moș Nicolae. Vor fi minime de -11 grade Celsius pe timpul nopții. Potrivit vremea.ro, Joi cerul va fi variabil in cea mai mare parte a țarii, doar in vest și in sud-vest urmand sa apara unele innorari temporare. Local in Banat, in Crișana și in nordul…

- Vremea se racește incepand de joi pana duminica, avertizeaza meteorologii. Temperaturile vor fi mai mici cu aproape opt grade fața de cele normale pentru aceasta perioada. In majoritatea regiunilor va ploua, așa cum arata prognoza pe urmatoarele zile. ANM a anunțat ca, in urmatoarele zile, temperaturile…

- Vremea 15 noiembrie 2018. Meteorologii au vesti proaste, de maine ploile si ninsurile vor pune stapanire pe tara noastra. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 5 și 10 grade in Transilvania si Maramureș, 10-15 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 8-13 grade in Muntenia si Dobrogea si 5-10…

- Meteorologii anunța ca vremea se raceste la inceputul saptamanii viitoare, iar valorile termice se apropie de cele normale pentru aceasta perioada. Astfel, temperaturile minime vor fi intre -2 si 7 grade, iar cele maxime intre 10 si 13 grade.“In Moldova, Dobrogea si Muntenia va aparea ploaia…

- "In Moldova, Dobrogea si Muntenia va aparea ploaia slaba, iar in cursul noptii de luni va aparea si in Oltenia. Vantul va sufla moderat, maximele termice vor fi intre 7-8 grade pentru Nordul Moldovei pana la 19-20 de grade in Banat. Temperaturile minime vor fi intre -1 si 10 grade. Dimineata, in zonele…

- Meteorologii prognozeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea, reiese din…