- Primele zile din luna februarie vor aduce valori termice in crestere in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime ce vor atinge chiar si 14 grade in Crisana, in timp ce probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata atat spre finele lunii ianuarie, cat si dupa data de 3 februarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte. Codul galben a fost prelungit pentru mai mute județe din țara, din 25 ianuarie, ora 12 – 27 ianuarie, ora 06. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, polei. In intervalul menționat aria…

- Vremea va fi in general inchisa in Capitala in orele urmatoare, iar incepand de joi seara si pe parcursul noptii va ninge, temporar ninsoarea va fi moderata cantitativ si se va depune strat nou de zapada a carui grosime va fi in medie de 12...16 cm in dimineata zilei de vineri.Potrivit prognozei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ninsori care intra in vigoare luni la pranz si este valabila pana marti la ora 12.00. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 17 decembrie, ora 12 – 18 decembrie, ora 12 Fenomene vizate: precipitații mai ales sub forma de ninsoare,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:30, in judetele Ialomita si Braila, ceata…

- Temperaturi din ce in ce mai scazute in Banat, in perioada urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila pentru județele din vestul țarii. Meteorologii anunța ca, pe timpul nopții, se vor inregistra chiar și -8 grade Celsius,…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat prognoza pentru urmatoarele 30 de zile. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor…