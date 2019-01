Meteorologii anunță cum va fi vremea la începutul săptămânii, după un weekend de COȘMAR Luni. 28 ianuarie, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros, exceptand nord-vestul si centrul, unde in cursul zilei va fi variabil. Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala Indeosebi spre seara si noaptea in jumatatea de vest, temporar vor fi precipitatii slabe mai ales sub forma de ploaie, iar la munte mixte. In restul teritoriului, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burnita si mai ales in Oltenia, Muntenia si Moldova local se va semnala ceata. Pe arii restranse vor mai fi conditii de polei.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

