- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de furtuni, in 14 județe din nordul țarii, valabila de la pranz pana la noapte. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 2 iulie, ora 12.00 - 2 iulie, ora 23.00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Maramureș, nordul…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina, valabila in Oltenia, vestul si sudul Munteniei, nordul Moldovei, local in Transilvania si la munte.

- Potrivit ANM, a fost declarat COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata in intervalul 29 mai, ora 13 – 30 mai, ora 06 In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul si nordul Olteniei si al Moldovei, precum…

- Argeșul, sub avertizare de vreme rea! Vor fi averse torențiale, vijelii, grindina și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare meteo cod galben pentru intervalul 29 mai, ora 13 – 30 mai, ora 06. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- In intervalul 29 mai, ora 13 – 30 mai, ora 06, judetul Maramures se va afla din nou sub cod galben de furtuna, anunta Prefectura Maramures. In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul si nordul Olteniei si al Moldovei,…

- „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei și al Moldovei, precum și in nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii și averse torențiale.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o noua atentionare COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe județe ale țarii, inclusiv pentru județul Cluj, valabila incepand de miercuri, de la ora 13:00, pana joi, la ora 06:00. Potrivit meteorologilor, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, valabila luni intre orele 14.00-23.00, pentru jumatatea de est a tarii, inclusiv Capitala. Sunt anuntate ploi torentiale, grindina si vijelii. O a doua avertizare este valabila pana marti seara. Prima avertizare meteo intra in vigoare…